بينما دعا لها الجميع بالشفاء بعدما أصيبت بالصلع.. فجر السعيد تسخر من القطريين وتتطاول على القرضاوي

قوبلت تغريدة للإعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد، سخرت فيها من قطر والقطريين وتطاولت على الداعية يوسف القرضاوي، باستنكار وهجوم واسع من قبل متابيعها الذين رفضوا الإساءة لشعب شقيق.

“السعيد” خرجت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر تسخر من الشعب القطري عقب وصول فيروس كورونا قطر بقولها:”والشعب #القطري الشقيق بعد يبيلهم قرايه عقب اللي سووه فيني..ولكن انصح لإنجاز أسرع بإستقدام القرايين المشاهير في #قطر”

والشعب #القطري الشقيق بعد يبيلهم قرايه عقب اللي سووه فيني..ولكن انصح لإنجاز أسرع بإستقدام القرايين المشاهير في #قطر مو القرضاوي وربعه / قرايين صحيين يقرون على #تناكر الماي والتناكر ترش على قطر كلها ولا مانع من وضع مبخر كبير في كل #دوار يحطون فيه شبه وحرمل وعلچ لبان وماتشوفون شر — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) March 4, 2020

وتابعت متطاولة على الداعية يوسف القرضاوي الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين:”مو القرضاوي وربعه قرايين صحيين يقرون على #تناكر الماي والتناكر ترش على قطر كلها ولا مانع من وضع مبخر كبير في كل #دوار يحطون فيه شبه وحرمل وعلچ لبان وماتشوفون شر”

وسبق أن سخرت الإعلامية الكويتية أيضا، من مواطنتها النائبة في البرلمان، صفاء الهاشم، بسبب تصريحات الأخيرة بشأن مصر والوافدين بشكل عام.

وكتبت فجر السعيد عبر تويتر قائلا: “أعتقد حسب تقديري الشخصي لازم نشوف قرّايه مبروكه تقرأ على النائبة صفاء الهاشم قرآن”.

اعتقد حسب تقديري الشخصي لازم نشوف #قرّايه مبروكه تقرا على النائبه #صفاء_الهاشم قرآن … وإذا النتايج طيبه نسويلها #موجب يعني #زار ويغدي شرها بإذن الله ..

وإذا نجحت التجربه نطبقها على سمو الرئيس الله يحفظه 🙌🏻 وماتشوفون شر ندعيلكم من كل قلوبنا 🙌🏻 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) March 4, 2020

وأضافت: “وإذا النتائج طيبة نسويلها موجب يعني زار ويغدي شرها بإذن الله..وإذا نجحت التجربه نطبقها على سمو الرئيس الله يحفه وما تشوفون شر ندعيلكم من كل قلوبنا”.

وكانت وزارة الصحة القطرية أعلنت، الثلاثاء، تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 8.

وقالت الوزارة، في بيان إن “المصاب مواطن ممن أجلتهم الدولة على متن طائرة خاصة من إيران في 27 فبراير الماضي، وخضعوا للحجر الصحي فور وصولهم للبلاد”.

وأشارت أن الحالات السبع التي تم تشخيص إصابتها بكورونا وأعلن عنها مؤخرا، تتمتع بوضع صحي مستقر وتخضع للعلاج في مركز الأمراض الانتقالية.

والسبت، كشفت الدوحة عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد.

واتخذت قطر عدة إجراءات لمحاصرة تفشي الفيروس شملت فرض قيود على دخول البلاد برا وبحرا وجوا.

والشهر الماضي صدمت فجر السعيد متابعيها بصورة حديثة لها ظهرت فيها صلعاء الرأس عقب تساقط شعرها بشكل كبير، مشيرة إلى أن العلاج أحدث نتيجة عكسية معها.

ونشرت “السعيد” صورة على حسابها الرسمي بـ”انستجرام” أظهرت تساقطا كبيرا لشعرها حد الصلع من الخلف، وأوضحت أنها التقطت لها قبل العملية الأخيرة.