يوتيوب يحذف اغنية عود البطل
يوتيوب يحذف اغنية عود البطل
حياتنا

عود البطل .. هل استجاب يوتيوب لهاني شاكر وحذف أغنية “كمال وشاكوش” بعد يوم من نشرها؟

كتب خاص "وطن"
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في إجراءٍ مفاجئ وغير مبرر، حذف موقع أغنية “” للمطربين المصريين وعمر كمال .

وجاء حذف الأغنية بعد 24ساعة من طرحها على يوتيوب حيث حققت 6 ملايين مشاهدة .

وفي أوّل تعليق منه على حذف الأغنية، قال المغني بمنشورٍ في حسابه الرسميّ بفيسبوك: “نفس اللي حصل ف بيحصل تاني ف ” .

وتابع: “الاغنية اتوقفت بعد ٧ مليون مشاهدة في اول يوم وديه محصلتش تماما مع اي اغنية نزلت قبل كده”.

وأكمل قائلاً: “بس معلش خير والله حصل كده في وبقت ١٧٠ مليون”.

وفي رسالةٍ يبدو أنه قصد فيها رئيس نقابة المهن الموسيقية الفنان قال عمر كمال: “متفتكرش انك لما تحاول توقف عمر كمال وشاكوش هتاخدك رزقهم او شهرتهم يعني .. او غيابهم هيديك فرصة للظهور عاوز تنجح اشتغل و اتعب وفكر مش تأذى الناس”.

وقال: “شوية وقت والأغنية هترجع و هنرجع أقوى وانجح “.

نفس اللى حصل ف #بنت_الجيران بيحصل تانى ف #عود_البطل … الاغنية أتوقفت بعد ٧ مليون مشاهدة ف اول يوم وديه محصلتش تماما مع…

Posted by ‎Omar Kamal – عمر كمال‎ on Wednesday, March 4, 2020

وتعد أغنية “عود البطل” أول أغنية يطرحها “شاكوش وكمال” بعد الأزمة الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية والتي أصدرت قرارا بمنع مطربي المهرجانات بمزاولة نشاطهما الفني من الحفلات والأفراح وخلافه.

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