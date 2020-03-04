ممنوع لضعاف القلوب.. “شاهد” ضابط كويتي يتسبب في كارثة مجاملة لصديقه ويسارع بالهرب

تسبب ضابط كويتي بكارثة في محافظة الفروانية، وثقتها كاميرات المراقبة بمنطقة الفردوس قبل أن يفر الضابط ويسارع بالهرب.

ويظهر مقطع متداول على نطاق واسع في الكويت، قيام ضابط بالجيش الكويتي بالاستعراض بسيارته ليفقد السيطرة ويدهس أشخاص كانوا على مقربة من السيارة.

فيديو|



عسكري في وزارة الدفاع يعبر عن فرحته بزفاف صديقه بدهس شخصين!



لكم التعليق.. pic.twitter.com/Pr6qzKHxmO — PlusKuwait بلس كويت (@PlusKuwait) March 3, 2020

صحيفة “الراي” الكويتية كشفت تفاصيل الواقعة وقالت إن الضابط هرب من المكان بعد قيامه بممارسة استعراضات بسيارته في منطقة الفردوس قبل أن تنحرف السيارة وتدهس 3 أشخاص من الذين كانوا متواجدين كمشجعين.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة انحراف المركبة في أثناء الاستعراض، وتوقفها بعد دهس آخرين، حيث هرع متواجدون في المكان نحوه.

وتمكن رجال الأمن من ضبط المركبة، لكنهم لم يجدوا قائدها، وبالتحري عنه تبين أنه يعمل ضابطا بالجيش، وتم تعميم بياناته لضبطه.

من جانبه قال حساب ”بلس كويت“ الإخباري، إن استعراض العسكري جاء تعبيرا عن فرحته بمناسبة زفاف صديقه، مؤكدا تعرض شخصين إلى الدهس فيما لم تصدر أية بيانات للكشف عن عدد المصابين وحالتهم.