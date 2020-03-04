شقيق ياسمين عبدالعزيز يفضحها وهكذا ردت: تعرفي واحد أصغر منك على حساب سمعتك وسمعتنا

ردت الفنانة المصرية الشهيرة ياسمين عبد العزيز على شقيقها وائل عبد العزيز بعد مهاجمتها عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، بسبب صورها ونوع العلاقة التى تجمعها بالفنان أحمد العوضى، حيث نشرت صورة جديدة تجمعها بالفنان أحمد العوضى وعلقت عليها قائلة، “بحبك يا أحمد”، وقام أيضًا العوضى بنشر الصورة نفسها والتعليق عليها بـ”بحبك يا ياسمين”، ليكون اعترافًا رسميًا بالارتباط بينهما بعد حالة الجدل خلال الفترة الماضية وللرد أيضًا على تعليق شقيقها.

وهاجم الفنان المصري، وائل عبدالعزيز، شقيقته ياسمين، على خلفية الأحاديث التي تم تناقلها مؤخراً بوجود علاقة عاطفية تربطها بالفنان أحمد ‏العوضي.‏

وانتقد الفنان المصري عبد العزيز شقيقته بشكل قاسي في تغريدة على حسابه على (فيسبوك) ونقلته (نورت): “بصي يا ياسمين عبد العزيز يا أختي، أنا معاكي وفي ضهرك من وأنتي صغيرة ‏شيلت مشاكل كتير بسببك من وأنتي عيلة صغيرة بداية من مشاكلك مع الشاعر وبرادة وأنتي عارفة إن أنا اتأذيت فيها إزاي وقضية ‏الشغالات مؤخرا غير قضية الضرب الي كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثل الي لبستيها التورتة في وشها”.‏

وأكمل: ووقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك في كل موقف صعب مر عليكي ونسيت حياتي ونفسي عشانك وبقي كل همي أنا “ووالدتك” إنك تكبري وتبقي نجمة في مجالك، سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك ووافقنا لك على معظم قراراتك وكنت الوحيد الي ‏ساندتك ووقفت جنبك في طلاقك”.‏

أضاف وائل عبد العزيز:”لكن هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك بـ 10 سنين لا من سنك وتتصوري صور مالهاش أي ‏لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا لا ومحدش هيسمح ، من إمتى واحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل علي السوشيال ميديا، من إمتي ‏الناس بتجيب في سيرتنا !؟ ونقعد نتعاكس علي السوشيال ميديا”.‏

أردف: “ومع ذلك حياتك وأنتي حرة فيها، أنا هتكلم على الشق الي يخصني، أنتي مقاطعه كل العيلة عشان تعملي الي على مزاجك .. ‏إحنا دلوقتي عايزين نفهم العلاقه دي إيه و رايحة على فين”.‏

استطرد شقيق ياسمين عبد العزيز: “أما بالنسبة للأخ الي ماشي وراكي في كل حتة وشايفك البيضة الدهب الي هتفقسله كل يوم أحب ‏أقولك يا راجل لما تيجي تدخل بيت تدخله من بابه يا راجل !! وتقعد مع رجالة البيت !!..دي الأصول وده الاحترام .. وطبعا لأنك ‏عارف إنك مرفوض رفضا باتا فعمرك ما هتعمل ده ومعندكش غير طريق الشمال الي أنت سالكه من سنين مع بنات الناس”.‏

اختتم وائل عبد العزيز: “أنا من رأيي كفاية عليك البطولة الي أخدتها والعربية المرسيدس الهدية .. وتركز في شغلك وتسيبنا في حالنا ‏لأن طول عمرنا في حالنا ومحدش سامع عننا حاجة وملوش لازمة جو الصور والمعاكسات ده وأنا مبخفش من تهديد حد”.

كانت شائعات ارتباط ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي قد زادت مؤخرًا بسبب ظهورهما سويا في مناسبات كثيرة بمفردهما ‏بالعديد من الصور‎.‎

يذكر أن العوضي وياسمين عبد العزيز شاركا سويا في بطولة مسلسل (لآخر نفس) خلال شهر رمضان 2019، وشاركهما البطولة ‏فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، تأليف عبد الله حسن، إخراج حسام علي‎.‎