“شاهد” خبير استراتيجي سعودي: أردوغان “أرعن” سيحقن سياحنا بكورونا لنقل الفيروس للمملكة!

هاجم الخبير الاستراتيجي السعودي، زايد العمري، تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، واصفاً إياها بأنها مصنع الإرهاب في المنطقة كما حال إيران بالضبط. حسب قوله.

واستغرب الخبير السعودي خلال استضافته على قناة “سعودي 24″، الضبابية التي تفرضها تركيا حول المصابين بفيروس كورونا- وفق قوله- مشيراً إلى أن أردوغان يعمل حالياً على نقل الفيروس ونشره بين السياح العرب في تركيا، حتى ينقلوا هذا الفيروس القاتل إلى المملكة العربية السعودية.

#السواح_في_تركيا|

عدم الافصاح عن فيروس كورونا بشفافية في #تركيا هو من اجل استهداف السياح العرب لكي ينقلوا هذا الوباء الى بلدانهم وخصوصًا السعوديين .

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انصح بعدم السياحة في تركيا فعدو بلدك عدو لك، وقد اعلن ذلك وزير الداخلية التركي من قبل. pic.twitter.com/jUM0KHuQfl — 🇸🇦 د. زايد العمري (@dr_zayedalamri) March 3, 2020

ونصح الخبير السعودي، السعوديين إلى التوقف عن زيارة تركيا التي وصفها بـ”العدو” متطاولاً على الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكانت الكاتبة السعودية، نورة شنار، أطلقت تغريدة أثارت سخرية واسعة، وحولتها إلى مادة للتندر بين المغردين الذين تصدوا لها بعد اتهامها هي الاخرى قطر بالوقوف وراء فيروس “كورونا”، كما قالت زميلتها نورا المطيري معللة “هذيانها” بالقول إن قطر تهدف من وراء ذلك ضرب العام 2020 الذي كان معدا له بدء تحقيق رؤية السعودية 2030 ودبي اكسبو 2020.

وأضافت شنار الكاتبة في صحيفة “إيلاف” السعودية، في تغريدة مثيرة رصدتها “وطن”، قائلة (كورونا ليس جرثومة بل هي مؤامرة إيران وقطر لسحق هذا العالم .. كلاهما ينبغي استأصله).

كورونا ليس جرثومة بل هي مؤامرة إيران وقطر لسحق هذا العالم .. كلاهما ينبغي استصاله.

#كورنا_الكويت#الكويت_كورونا pic.twitter.com/z7OOMCg5IT — نورة شنار (@Norashanar) February 27, 2020

وكانت كذلك الكاتبة المعروفة نورا المطيري المحسوبة على الديوان الملكي، قالت في تغريدة رصدتها (وطن) على حسابها الموثق:”أعتقد أن تركيبة ونشر فيروس كورونا قطرية بامتياز، وأن الدوحة دفعت مليارات لزراعة هذا الفيروس المخيف في الصين”.

وأرجعت “المطيري” مزاعمها إلى أن قطر تهدف من وراء ذلك ضرب العام 2020 الذي كان معدا له بدء تحقيق رؤية السعودية 2030 ودبي اكسبو 2020 ونهاية الخلافة العثمانية وتحقيق اتفاق الرياض وعودة السلام للشرق الأوسط، حسب زعمها.