زايد العمري
زايد العمري
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“شاهد” خبير استراتيجي سعودي: أردوغان “أرعن” سيحقن سياحنا بكورونا لنقل الفيروس للمملكة!

كتب خاص "وطن"
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هاجم الخبير الاستراتيجي السعودي، ، ورئيسها رجب طيب أردوغان، واصفاً إياها بأنها مصنع الإرهاب في المنطقة كما حال إيران بالضبط. حسب قوله.

واستغرب الخبير السعودي خلال استضافته على قناة “سعودي 24″، الضبابية التي تفرضها تركيا حول المصابين بفيروس - وفق قوله- مشيراً إلى أن أردوغان يعمل حالياً على نقل الفيروس ونشره بين السياح العرب في تركيا، حتى ينقلوا هذا الفيروس القاتل إلى المملكة العربية .

ونصح الخبير السعودي، السعوديين إلى التوقف عن زيارة تركيا التي وصفها بـ”العدو” متطاولاً على الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكانت الكاتبة السعودية، نورة شنار، أطلقت تغريدة أثارت سخرية واسعة، وحولتها إلى مادة للتندر بين المغردين الذين تصدوا لها بعد اتهامها هي الاخرى قطر بالوقوف وراء فيروس “كورونا”، كما قالت زميلتها نورا المطيري معللة “هذيانها” بالقول إن قطر تهدف من وراء ذلك ضرب العام 2020 الذي كان معدا له بدء تحقيق رؤية السعودية 2030 ودبي اكسبو 2020.

وأضافت شنار الكاتبة في صحيفة “إيلاف” السعودية، في تغريدة مثيرة رصدتها “وطن”، قائلة (كورونا ليس جرثومة بل هي مؤامرة إيران وقطر لسحق هذا العالم .. كلاهما ينبغي استأصله).

وكانت كذلك الكاتبة المعروفة نورا المطيري المحسوبة على الديوان الملكي، قالت في تغريدة رصدتها (وطن) على حسابها الموثق:”أعتقد أن تركيبة ونشر فيروس كورونا قطرية بامتياز، وأن الدوحة دفعت مليارات لزراعة هذا الفيروس المخيف في الصين”.

وأرجعت “المطيري” مزاعمها إلى أن قطر تهدف من وراء ذلك ضرب العام 2020 الذي كان معدا له بدء تحقيق رؤية السعودية 2030 ودبي اكسبو 2020 ونهاية الخلافة العثمانية وتحقيق اتفاق وعودة السلام للشرق الأوسط، حسب زعمها.

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