حادثة مأساوية في الأردن.. مروحة صفية تسقط على رأس طالب وهذا مصيره

سقطت مروحة في غرفة صفية بإحدى المدارس في البترا بالأردن على طالب في الصف السادس الابتدائي ما أدّى لإصابته بكسور في الجمجمة.



وبحسب ما ذكرت مصادر لموقع “رؤيا” المحليّ فإنّ المروحة سقطت نتيجة عبث الطالب فيها بعكاز يعود لأحد زملائه الذي يعاني من كسر في قدمه.



وفتحت إدارة المدرسة تحقيقا في حيثيات الحادثة.فيما نقل الطالب إلى مستشفى الأمير هاشم في العقبة للعلاج.



أما ولي الطالب فقد اعتبر أن الحادثة “قضاء وقدر” ولا يدين بشيء للمدرسة، ورفض رفع دعوى قضائية ضد المدرسة.