بعد ارتفاع الإصابات إلى 15 في سلطنة عمان .. المشتبه بإصابته بكورونا “مجرم” في هذه الحالة

اعتبر الادعاء العام في سلطنة عمان أنّ من يخالف إجراءات العزل الخاصة بفيروس كورونا “مرتكبا لجريمة جزائية تستوجب الملاحقة القانونية”.

وأوضح الادعاء العام في تغريدةٍ رصدتها “وطن”: “يعد فيروس كورونا أحد الأمراض الواردة في القسم الأول من الجدول الملحق بقانون الأمراض المعدية، ويكون عزل الأشخاص المصابين أو المخالطين للمرضى في المكان الذي تحدده وزارة الصحة، وكل من يخالف إجراءات العزل، يعتبر مرتكبا لجريمة جزائية تستوجب الملاحقة القانونية”.

يعد فيروس كورونا أحد الأمراض الواردة في القسم الأول من الجدول الملحق بقانون الأمراض المعدية، ويكون عزل الأشخاص المصابين أو المخالطين للمرضى في المكان الذي تحدده وزارة الصحة، وكل من يخالف إجراءات العزل، يعتبر مرتكبا لجريمة جزائية تستوجب الملاحقة القانونية

والله نسأل السلامة للجميع — الادعاء العام (@oman_pp) March 4, 2020

ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة العمانية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 15 بعد اكتشاف 3 إصابات جديدة .