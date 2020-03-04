الادعاء العام في سلطنة عُمان يحذر من يخالف إجراءات العزل الخاصة بفيروس كورونا
الادعاء العام في سلطنة عُمان يحذر من يخالف إجراءات العزل الخاصة بفيروس كورونا
الهدهد

بعد ارتفاع الإصابات إلى 15 في سلطنة عمان .. المشتبه بإصابته بكورونا “مجرم” في هذه الحالة

كتب وطن
0

اعتبر الادعاء العام في أنّ من يخالف إجراءات العزل الخاصة بفيروس “مرتكبا لجريمة جزائية تستوجب الملاحقة القانونية”.

وأوضح الادعاء العام في تغريدةٍ رصدتها “وطن”: “يعد أحد الأمراض الواردة في القسم الأول من الجدول الملحق بقانون الأمراض المعدية، ويكون عزل الأشخاص المصابين أو المخالطين للمرضى في المكان الذي تحدده وزارة الصحة، وكل من يخالف إجراءات العزل، يعتبر مرتكبا لجريمة جزائية تستوجب الملاحقة القانونية”.

ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة العمانية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 15 بعد اكتشاف 3 إصابات جديدة .

قد يعجبك ايضا
الهدهد

السلطان قابوس توفي بعد لقائه بشهرين.. هكذا استقبل السلطان هيثم بن طارق ابن سلمان في…

تقارير

باحثة أمريكية تكشف مفاجأة جديدة عن إصابة محمد بن زايد بفيروس كورونا

حياتنا

طالب في سلطنة عمان يُنهي حياته بطريقة مأساوية بسبب هذا الأمر الذي فعله معه والده

الهدهد

أخيرا.. اكتشاف علاج سيقضي على كورونا تماما وفيديو “اخر مسخرة” للمرشد…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.