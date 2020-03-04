باحثة أمريكية تكشف مفاجأة جديدة عن إصابة محمد بن زايد بفيروس كورونا

فجّرت باحثة وصحفية أمريكية متخصصة في الشأن اليمني والخليجي، مفاجأة جديدة عن إصابة محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي بفيروس كورونا .

وقالت الباحثة “كارين آن كاري” في تغريدةٍ بـ”تويتر” رصدتها “وطن” إنّه تأكد نقل ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد الى مستشفى “كليفلاند” في ابوظبي لساعات بعد إصابته بوعكة صحية.

وأوضحت أن محمد بن زايد نقل لاحقاً الى حجر صحي داخلي في قصره مصاباً فيروس كورونا ونقل المرض عدوى من عاملة فلبينية في قصر العائلة .

وقالت الباحثة الأمريكية إن الشواهد تؤكد تواري “بن زايد” عن الأنظار منذ بضعة أيام .

تأكد لنا نقل ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد الى مستشفى كليفلاند بابوظبي ساعات مصاب بوعكة صحية ثم نقل الى حجر صحي داخلي في قصره مصاباً #فيروس_كورونا ونقل المرض عدوى من عاملة فلبينية في قصر العائلة

الشواهد توكد تواري بن زايد عن الأنظار منذ بضعة أيام #CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/A07Dl0H6r1 — Karen Ann caryl (@caryl_karen) March 4, 2020

ولاحظت “وطن” أنّه تم تقييد حساب الباحثة “كارين” بعد نشرها التغريدة التي تؤكد فيها إصابة “بن زايد” بالفيروس.

وكان الناشط الحقوقي الإماراتي البارز عبدالله الطويل، ذكر عن مصدر خاص قوله- حسب ما رصدت “وطن” من تغريدة على “تويتر”، (وصلتني أخبار من مصدر خاص عن وجود #محمدبنزايد في الحجر الصحي بعد اصابته بفيروس كورونا )، وهو الامر الذي تتكتم عليه السلطات الإمارات ولم تخرج في بيان رسمي لغاية اللحظة.