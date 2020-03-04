باحثة أمريكية تكشف مفاجأة جديدة عن إصابة محمد بن زايد بفيروس كورونا
باحثة أمريكية تكشف مفاجأة جديدة عن إصابة محمد بن زايد بفيروس كورونا
تقارير

باحثة أمريكية تكشف مفاجأة جديدة عن إصابة محمد بن زايد بفيروس كورونا

كتب خاص "وطن"
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فجّرت باحثة وصحفية أمريكية متخصصة في الشأن اليمني والخليجي، مفاجأة جديدة عن إصابة بفيروس .

وقالت الباحثة “كارين آن كاري” في تغريدةٍ بـ”تويتر” رصدتها “وطن” إنّه تأكد نقل ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد الى مستشفى “كليفلاند” في ابوظبي لساعات بعد إصابته بوعكة صحية.

وأوضحت أن محمد بن زايد نقل لاحقاً الى حجر صحي داخلي في قصره مصاباً ونقل المرض عدوى من عاملة فلبينية في قصر العائلة .

وقالت الباحثة الأمريكية إن الشواهد تؤكد تواري “بن زايد” عن الأنظار منذ بضعة أيام .

ولاحظت “وطن” أنّه تم تقييد حساب الباحثة “كارين” بعد نشرها التغريدة التي تؤكد فيها إصابة “بن زايد” بالفيروس.

وكان الناشط الحقوقي الإماراتي البارز عبدالله الطويل، ذكر عن مصدر خاص قوله- حسب ما رصدت “وطن” من تغريدة على “تويتر”، (وصلتني أخبار من مصدر خاص عن وجود #محمدبنزايد في الحجر الصحي بعد اصابته بفيروس كورونا )، وهو الامر الذي تتكتم عليه السلطات ولم تخرج في بيان رسمي لغاية اللحظة.

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