السلطان هيثم بن طارق يقطع ألسنة المشككين بموقف عُمان ويُخرسهم.. هذا موقفه النهائي من “صفقة القرن”

أعاد وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي التأكيد على موقف السلطنة الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ليقطع الطريق على المشككين بموقف السلطنة والطاعنين بسياساتها.

“بن علوي” وفي كلمة السلطنة باجتماع مجلس جامعة الدول العربية، قال إن السلطان هيثم بن طارق أكد على الاستمرار في دعم جامعة الدول العربية من خلال خطابه عند توليه مقاليد الحكم في 11 من يناير من هذا العام.

وأكد الوزير العماني إلى أن طموحات الأمة العربية المرجو تحقيقها منذ أحد عشر عامًا قد تحولت إلى حالة من الدمار والفرقة وبدلًا من أن تخرج من ضيق الحياة دخلت إلى مرحلة صراعات الفئات وعصبيات الجاهلية الجديدة

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية، دعا بن علوي إلى إعادة النظر في الصورة التي وصلت إليها الأمة العربية وعدم الهرب من واجب العطاء وإعادة هيكلة العمل العربي المشترك وتوفير مساحة من الزمن للمراجعة لاستعادة قدرة الأمة العربية وفرض هيبتها الأخلاقية واستعادة الثقة مع جوارها الإقليمي والتفاهم والتعايش مع القوى العالمية ووضع آليات ووسائل دبلوماسية واقتصادية وعلمية للاستفادة من التقنيات المتطورة حتى يتم اللحاق بالركب العالمي خدمة للأجيال القادمة.

وفي تأكيد على موقف السلطان هيثم بن طارق الداعم لفلسطين وقضيتها، أشار بن علوي إلى ما آلت إليه القضية الفلسطينية ورفض الفلسطينيين والعرب لما عرف “بصفقة القرن” لأنها لا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة مؤكدا على أنه بدون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية فلن تكون هناك قدرة على تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وكان كتائب الذباب الإلكتروني خرجت تطعن في السلطنة وموقفها مستغلة مشهد حضور سفيرة عمان لإعلان “صفقة القرن” كإجراء بروتوكولي فقط.

وسبق أن قادت عُمان العديد من الاجتماعات والاتفاقات لدعم القضية الفلسطينية والوصول لحل عادل يرضي الشعب الفلسطيني بجميع أطيافه.