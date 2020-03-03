“شاهد” كيف بدت الفنانة المصرية الشهيرة فريدة سيف النصر بعد شفائها من الورم في الوجه

شاركت الفنانة المصرية الشهيرة، فريدة سيف النصر، متابعيها في أول ظهور لها بعد مرضها وتورم وجهها، فيديو لها عبر حسابها بموقع “فيس بوك”، مؤكدة عدم إصابتها بمرض السرطان أو فيروس كورونا، بعد الشائعات المتداولة فور نشرها فيديو تطالب متابعيها بالدعاء لها، قائلة “أنا خفيت ووشى بقي كويس ولو عندي مرض خبيث هقول.. هخبي ليه”.

ووجهت فريدة سيف النصر الشكر لكل الفنانين والإعلاميين الذين أطمأنوا عليها، قائلة: “الحمد لله مفيش كورونا.. كورونا الوحيدة اللي اعرفها بتاعتنا بتاعة زمان اللي كنا ناكلها تكسر سنانا”، مناشدة بعدم نشر هذه الأخبار السيئة بسبب تعب والدتها، قائلة: “كفاية فتاوي وأنا قاعدة على قلبكم أنا عندى أحفاد عايزة أربيهم وأشوفهم فى الكوشة وزي ما حبتوني وأنا صغيرة وقمر تحبوني دلوقتي”.

وكانت الفنانة فريدة سيف النصر كشفت أن لدغة حشرة صغيرة هي السبب الرئيسي وراء هذا التورم، مضيفة أنها كانت تصور مشاهد من مسلسلها الجديد “ولاد إمبابة” في حديقة بمكان زراعي وتعرضت للدغة من حشرة دون أن تشعر.

وأوضحت فريدة سيف النصر أن الطبيب المعالج لها اكتشف هذا الأمر بسبب ظهور مكان لدغة الحشرة إلا أنه لم يكتشف نوعها حتى الآن مشيرة إلى أن بشرتها حساسة وذلك جعل الأمر يبدو كما ظهر في الصورة التي نشرتها، لافتة أن السبب الثاني للتورم هو ظهور “خراج” تحت ضرسها إلا أن الورم يهبط بشكل تدريجي بالعلاج الذي تسيرعليه وأصبحت حالتها أفضل.