هذا الحكم المتوقع بحق وسيم يوسف حتى لا يهاجم أبوظبي.. وجه هذا السؤال للقاضي وصدمه الجواب

نقلت وسائل إعلام إماراتية تفاصيل جديدة مما حدث داخل قاعة المحكمة، بالجلسة الأولى لمحاكمة الداعية الإماراتي المجنس وسيم يوسف، والتي تم تأجيلها لـ 18 مارس الجاري.

صحيفة “البيان” الإماراتية ذكرت أن وسيم يوسف سأل القاضي: “أين التهم؟” فجاءه الرد صادم وعنيف من القاضي: “أنت هنا للإجابة لا لطرح الأسئلة ولست في برنامجٍ تلفزيوني”

#وسيم_يوسف للمحكمة: أين التهم ؟؟

والقاضي يرد : أنت هنا للإجابة لا لطرح الأسئلة ولست في برنامجٍ تلفزيوني .

من صحيفة البيان الإماراتية.

سبحان من اذلك بيد الإماراتيين الذي ارضيتهم بسخط الله ياشيخ المسالك. — واثق الخطوة (@full_confident) March 3, 2020

من جانبه توقع المغرد الشهير صاحب حساب “بوغانم” أن تصل عقوبة وسيم يوسف، إلى أكثر من 5 سنوات سجن في حال حكم عليه.

اتوقع والعلم عند الله

بأن العقوبه على وسيم يوسف راح..( تتعدى )

5 سنوات فأكثر..في حال حكم عليه

اولا"..حتى ينساه الشعب الاماراتي تماما"

ثانيا"..قد تكون اوامر امنيه للقضاء بأطالة

الحكم عليه حتى لا..يهاجم ابوظبي في حال

خرج منها..( سياسة التغييب )

وده ورى الشمس..!! — بوغانم (@hassanalishaq37) March 3, 2020

وأرجع “بوغانم” توقعاته لسببين وذكر أن الأول “حتى ينساه الشعب الاماراتي تماما”، وثانيا” قد تكون أوامر امنية للقضاء بإطالة الحكم عليه حتى لا يهاجم ابوظبي في حال خرج منها”.

هذا وأفاد سعوديون عبر مواقع التواصل بأنه تم تبرئة المواطنين السعوديين، الذين رفع عليهم وسيم يوسف دعوى قضائية من قبل القضاء الإماراتي.

بفضل الله ومنه تم تبرئة الاخوة/الاخوات الذين اشتكى عليهم وسيم يوسف..وبيض الله وجيهكم على وقفتكم لأجل الدين والوطن



كلمة مبروك للاخوة لا تفي ولا تعبر عن مدى فرحتنا وفخرنا بعدل القضاء الإمارات#شكرا_محامون_الامارات#شكرا_القضاء_الاماراتي



شكرا لجميع من وقف قلبا وقالبا مع الحق — Almarri🇦🇪MBS🇸🇦 (@Almaialmarri) March 3, 2020

وكانت محكمة جنايات أبوظبي أجلت، اليوم الثلاثاء، قضية محاكمة الداعية المجنس إماراتياً وسيم يوسف، بتهم نشر الكراهية والعنصرية، إلى جلسة 18 مارس الجاري للمرافعة.

وطالبت النيابة بمحاكمة وسيم يوسف طبقا للمواد 1، و24، و41، من قانون جرائم تقنية المعلومات، بتهمة نشر معلومات للترويج لبرامج وأفكار من شأنها نشر الكراهية والعنصرية في المجتمع والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

وقرر المتهم “طبال عيال زايد” وسيم يوسف أنه لم يوكل محام للدفاع عنه، رغم تقديم المدعي بالحق المدني لهيئة المحكمة، وكالة خاصة منه إلى عدة محاميين للدفاع والمرافعة وتقديم الطلبات وغيرها بشأن الدعوى مصدق عليها من الكاتب العدل.

ورفض المتهم وسيم يوسف خلال الجلسة انتظار توكيل محام للدفاع عنه، واثقا في قدرته على الدفاع عن نفسه، فأخبرته هيئة المحكمة بأنه في حال تمسك بالدفاع عن نفسه وبعدم توكيل محامٍ، سيتم حجز القضية للحكم، فوافق على حجز القضية للحكم.

ونفي المتهم وسيم يوسف ارتكاب التهمة المسندة إليه، وأنه لم يقصد إثارة الكراهية أو الفتنة أو العنصرية، بالإضافة إلى أن حديثه عن صحيح البخاري كان القصد منه رفع مقام القرآن الكريم عن أي كتاب آخر، ولفظ الظلاميين الذي استخدمه في تغريداته قصد به تنظيم «داعش» وتنظيم «الإخوان المسلمين».!