وسط رائحة الموت.. “شاهد” ممرضة لم تتعظ من كورونا ترقص وتهز خصرها داخل الحجر الصحي

فجرت ممرضة إيرانية موجة جدل واسعة على مواقع التواصل بعد تداول مقطعا مصورا، يوثق قيامها بالرقص والغناء على أنغام الموسيقى داخل مستشفى مخصص للحجر الصحي على مرضى فيروس كورونا.

الممرضة التي لم تتعظ من رائحة الموت التي يعج بها المكان والمصابين بالفيروس القاتل، ظهرت في المقطع الذي التقطته زميلة لها على ما يبدو بكاميرا الجوال وهي ترقص وتهز خصرها في مشهد منفر لا يتماشى مع الوضع المأسآوي داخل البلاد.

وانتقد ناشطون تصرف الممرضة مستنكرين استهتارها بالمرضى وقوانين والمستشفى، بينما رأى آخرون أنها ربما وجدت في ذلك وسيلة للتنفيس عن الضغوط الكبيرة التي تعيشها وسط حالة الاستنفار داخل الدولة بسبب كورونا وحالة الضغط داخل المستشفيات.

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هذا وأعلن علي رضا رئيسي نائب وزير الصحة الإيراني ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 77، في حين بلغ عدد الإصابات 2336.

وأوضحت السلطات أن من بين المصابين 23 نائبا بالبرلمان، إلى جانب العديد من المسؤولين ورجال الدين.

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