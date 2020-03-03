بعد ظهور إصابات جديدة.. محامي عُماني يتقدم للحكومة باقتراح هام في حال تفشي كورونا بالسلطنة

تقدم المحامي العُماني المعروف خليفة الهنائي، باقتراح للحكومة في السلطنة وتحديدا وزارة التعليم في حال تفشي فيروس كورونا بالسلطنة وتعليق الدراسة إجباريا.

“الهنائي” وفي تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) اقترح على وزارة التعليم بالسلطنة، تسجيل دروس جميع المواد والصفوف وتحميلها على اليوتيوب؛ كحل في حال توقف الدراسة بسبب كورونا في حال تفشيه.

أقترح على @OmanEduPortal تسجيل دروس جميع المواد والصفوف وتحميلها على اليوتيوب؛ كحل في حال توقف الدراسة بسبب كورونا في حال تفشيه.



أعداد المعلمين كبيرة، ومن الممكن تقسيم المهمة على أكبر عدد، والانتهاء من الموضوع في غضون شهر على الأكثر.



والتسجيل سيكون مرجعا للطلاب في سائر الأحوال. — خليفة الهنائي (@khalifa_alhinai) March 3, 2020

وأوضح المحامي العماني في هذا الشأن أن أعداد المعلمين كبيرة، ومن الممكن تقسيم المهمة على أكبر عدد، والانتهاء من الموضوع في غضون شهر على الأكثر، مشيرا إلى أن هذه التسجيلات ستكون مرجعا للطلاب في سائر الأحوال.

وشدد خليفة الهنائي على أن هذه الفكرة سوف توفر على أولياء الأمور دفع مبالغ الدروس الخصوصية، وسوف تكون مرجعا للطلاب، يحددون من خلاله المادة والدرس الذي لم يستوعبوه في المدرسة.

هذه الفكرة سوف توفر على أولياء الأمور دفع مبالغ الدروس الخصوصية، وسوف تكون مرجعا للطلاب، يحددون من خلاله المادة والدرس الذي لم يستوعبوه في المدرسة.



وهي تشكل خطوة تقدّم نحو استثمار الذكاء الاصطناعي لمصلحة التعليم.



أرجو النظر بجدّيّة تجاه المقترح.



والله ولي التوفيق — خليفة الهنائي (@khalifa_alhinai) March 3, 2020

واضاف:” وهي تشكل خطوة تقدّم نحو استثمار الذكاء الاصطناعي لمصلحة التعليم”، مطالبا الحكومة بالنظر بجدّيّة تجاه المقترح.

هذا وأعلنت سلطنة عمان اليوم، الثلاثاء، عن 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وفق وسائل إعلام عمانية.

وبلغ عدد الأشخاص تحت إجراءات الحجر الصحي في عمان 2367 شخصا، منهم 49 في الحجر المؤسسي، و2318 في الحجر المنزلي.

وتم الإعلان عن أول إصابة بمرض فيروس كورونا في سلطنة عمان بتاريخ 24 فبراير الماضي، وجميع الحالات المسجلة مرتبطة بالسفر إلى إيران.

وأكد وزير الصحة بالسلطنة ارتفاع تصنيف المستوى الوبائي للاستعداد والاستجابة إلى طوارئ الصحة العامة، للمستوى الثالث، وهو تسجيل حالات مرضية وافدة من الخارج.

وأضاف أن من أهم الأولويات في هذه المرحلة هو الحد من حدوث نقل ثانوي للمرض والحد من حدوث انتشار مجتمعي للوباء، والتعرف على القادمين من الدول الموبوءة بالمرض، لتطبيق الحجر الصحي عليهم.

وفى وقت سابق أعلنت منظمة الصحة العالمية أخر إحصائية لفيروس كورونا حول العالم هى 87137 ألف حالة على مستوى العالم، و1739 حالة جديدة، أما فى الصين فقد تم الإعلان عن 79968 ألف إصابة مؤكدة، و579 حالة جديدة، كما تم الإعلان عن 2873 حالة وفاة (35 حالة جديدة).

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك 58 دولة وصل اليها الفيروس، وأصاب 5 دول جديدة، موضحة أن الوفيات بلغت 104 حالة وفاة خارج الصين، و18 حالة جديدة.