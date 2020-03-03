الفيروس الشبح خلط الأوراق.. كورونا يقض مضاجع عيال زايد وقرار عاجل سيحول الإمارات لمدينة أشباح

يبدو أن فيروس كورونا القاتل وصل لمرحلة خطيرة في الإمارات، أجبرت عيال زايد على تعليق الدراسة بكافة مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة بقرار رسمي يطبق من، الأحد، المقبل ولمدة شهر قابل للتمديد.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعطيل جميع طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة كافة على مستوى الدولة بدءاً من الأحد القادم، ولمدة 4 أسابيع.

الوزارة أشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة الطلبة وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني في الإمارات، الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

هذا القرار المفاجئ أثار شكوكا واسعة حول الأخبار الرسمية المعلنة من الإمارات بشأن عدد الإصابات بالفيروس داخل الدولة، خاصة وأن قرار تعليق الدراسة تمهد له وسائل إعلام الإمارات منذ أيام.

وجاء فيروس كورونا من حيث لا يحتسب عيال زايد ليبخر آمالهم ويزيد الوضع الاقتصادي والتنموي للبلاد سوء، فبدلا من الاستعداد لمعرض إكسبو 2020 التي تتغنى به الإمارات منذ مدة هاهي جميع مظاهر الحياة في البلاد تتجه للتجمد والشلل.

خسائر اقتصادية متوقعة

من جانبها قالت ماجدة قنديل، رئيسة دائرة البحوث الاقتصادية في مصرف الإمارات المركزي، إن البنك سيعيد تقييم توقعات نمو الاقتصاد الإماراتي خلال 2020، في ظل التأثيرات السلبية لفيروس “كورونا”.

وأضافت قنديل، في تصريحات لإذاعة دبي، الثلاثاء، إن النمو في الإمارات خلال 2020 سيشهد بعض التأثير لضعف النمو العالمي بسبب فيروس كورونا.

وطالب المركزي الإماراتي، السبت، المؤسسات المصرفية والمالية بإعادة جدولة القروض، ومنح تأجيلات مؤقتة على دفعات القروض الشهرية، وخفض الرسوم والعمولات للعملاء المتأثرين بتداعيات الفيروس.

ووجه المركزي، جميع البنوك وشركات التمويل بمراجعة وتحديث خطط استمرارية الأعمال الخاصة بها، بهدف ضمان جاهزية القطاع المالي للإمارات لأي تصاعد محتمل لفيروس كورونا.