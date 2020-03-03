كاتب سعودي ينصح ابن سلمان بـ”محاكمة” أي سعودي زار إيران وأصيب بـ”كورونا” بتهمة الإرهاب!

وجه الكاتب السعودي المقرب من الديوان الملكي، محمد آل الشيخ، نصيحة إلى ولي العهد محمد بن سلمان، بأن يقوم بمحاكمة كل سعودي يزور إيران كون هذه الدولة تقاطعها السعودية ولا يجوز زيارتها.

وأضاف آل الشيخ في تغريدة التي رصدتها “وطن”، قائلاً :” السعودي الذي زار ايران والمملكة تقاطعها وجلب معه الكورونا يجب محاكمته كارهابي لانه فخخ جسده ليؤذي غيره فما الفرق بينه وبين انتحاريي الدواعش؟ “!!.

السعودي الذي زار ايران والمملكة تقاطعها وجلب معه الكورونا يجب محاكمته كارهابي لانه فخخ جسده ليؤذي غيره فما الفرق بينه وبين انتحاريي الدواعش؟.. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) March 2, 2020

ولاقت تغريدة آل الشيخ، سخرية واسعة من قبل المعلقين، الذين انتقدوا التشبيه الذي أطلقه على المصابين بـ”كورونا”، مستغربين صمته على قتلة الصحفي جمال خاشقجي الذي قطع في قنصلية بلاده باسطنبول.

والي دخل السعوديه وجلب معه المنشار ومعدات التقطيع لابد ان يتم محاكمته كإرهابي هو وفريقة ( ومن ارسله ) 😉 — بوخالد الكبيسي (@alkubaisi1979) March 3, 2020

هذا تحريض مرفوض ضد مواطن سعودي لانعلم هل ذهب للعلاج او السياحه او اذا كان لغرض مذهبي او فكري لانعلم شيء حتى الان ، لو كنت من عائلة ذاك الشخص لرفعت ضدك قضية تحريض وتشويه سمعه وراح اطالب بأقصى عقوبه ضدك ياوضيع الفكر. — عبدالله بن حامد (@Alghmdah) March 3, 2020

واللي زار مصر وجاب معه الكورونا، ماذا ستفعل معه؟ — ابو سحيم اليافعي (@arabsinbad3) March 3, 2020

واضطرت السعودية بعد الضغط وخروج الأمر عن سيطرتها للتخلي عن حالة الكتمان بشأن وصول فيروس كورونا القاتل للمملكة، وأعلنت رسميا ظهور إصابات إيجابية بالبلاد.

وفي هذا السياق أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الإثنين، عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد Covid-19 لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إنه في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى في الحال، للكشف على المواطن، وأخذ عينة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس.

وكان المعارض السعودي البارز، الدكتور سعد الفقيه رئيس الحركة الاسلامية للاصلاح، ‏كشف تفاصيل جديدة حول قرار الرياض إيقاف العمرة واغلاق المسجد النبوي، بعد تفشي فيروس كورونا القاتل.

وقال الفقيه في فيديو تابعته “وطن”، إن أعداد الإصابات وصلت إلى المئات في السعودية، وهذا ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار عاجل بوقف العمرة بشكل مؤقت وإغلاق المسجد النبوي، في محاولة لمحاصرة ما يحصل، منتقدا تقصير السلطات السعودية في استخدام الأنظمة.

وأشار الفقيه الى أن المطلوب الان نظام متحضر وصارم لفحص الكورونا ولا يكفي فحص درجة الحرارة الذي كانت تقوم به السلطات السعودية، معتبرا ان النظام السعودي المتكتم على هذه المعلومات في ورطة حقيقية.