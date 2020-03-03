كاتب سعودي ينصح ابن سلمان بـ”محاكمة” أي سعودي زار إيران وأصيب بـ”كورونا” بتهمة الإرهاب!
وجه الكاتب السعودي المقرب من الديوان الملكي، محمد آل الشيخ، نصيحة إلى ولي العهد محمد بن سلمان، بأن يقوم بمحاكمة كل سعودي يزور إيران كون هذه الدولة تقاطعها السعودية ولا يجوز زيارتها.
وأضاف آل الشيخ في تغريدة التي رصدتها “وطن”، قائلاً :” السعودي الذي زار ايران والمملكة تقاطعها وجلب معه الكورونا يجب محاكمته كارهابي لانه فخخ جسده ليؤذي غيره فما الفرق بينه وبين انتحاريي الدواعش؟ “!!.
ولاقت تغريدة آل الشيخ، سخرية واسعة من قبل المعلقين، الذين انتقدوا التشبيه الذي أطلقه على المصابين بـ”كورونا”، مستغربين صمته على قتلة الصحفي جمال خاشقجي الذي قطع في قنصلية بلاده باسطنبول.
واضطرت السعودية بعد الضغط وخروج الأمر عن سيطرتها للتخلي عن حالة الكتمان بشأن وصول فيروس كورونا القاتل للمملكة، وأعلنت رسميا ظهور إصابات إيجابية بالبلاد.
وفي هذا السياق أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الإثنين، عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد Covid-19 لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده.
وقالت وزارة الصحة، في بيان، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إنه في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى في الحال، للكشف على المواطن، وأخذ عينة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس.
وكان المعارض السعودي البارز، الدكتور سعد الفقيه رئيس الحركة الاسلامية للاصلاح، كشف تفاصيل جديدة حول قرار الرياض إيقاف العمرة واغلاق المسجد النبوي، بعد تفشي فيروس كورونا القاتل.
وقال الفقيه في فيديو تابعته “وطن”، إن أعداد الإصابات وصلت إلى المئات في السعودية، وهذا ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار عاجل بوقف العمرة بشكل مؤقت وإغلاق المسجد النبوي، في محاولة لمحاصرة ما يحصل، منتقدا تقصير السلطات السعودية في استخدام الأنظمة.
وأشار الفقيه الى أن المطلوب الان نظام متحضر وصارم لفحص الكورونا ولا يكفي فحص درجة الحرارة الذي كانت تقوم به السلطات السعودية، معتبرا ان النظام السعودي المتكتم على هذه المعلومات في ورطة حقيقية.