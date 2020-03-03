يعتقد أن الامارات وراء تفشي الفيروس.. فرض الحجر الصحي على القاعدة الأمريكية في البحرين

“فهد المطيري- وطن”– كشف مصدر بحريني، اليوم الثلاثاء، عن فرض السلطات البحرينية الحجر الصحي على القاعدة الأمريكية في البحرين، خشية تفشي فيروس كورونا بعد تأكيد إصابة 8 جنود بالفيروس القاتل.

وقال مصدر مطلع في وزارة الصحة البحرينية، إن الأمريكيين يحاولون الان احتواء الموقف خشية تفشي الفيروس، مشيراً إلى أنه تم لغاية اللحظة رصد 8 حالات مصابة بالفيروس يعتقد أن السبب وراء الاصابة استهلاكهم للمواد الغذائية المستوردة من ميناء “جبل علي” في الإمارات.!

ووفقا للمصدر قد أثبتت التحاليل الطبية حتى الأن إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بين صفوف الجنود الأمريكيين.

وكانت البحرين أعلنت أن جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا على أراضيها ليست في خطر وتتماثل للشفاء.

وأكدت صفاء الخواجة، استشارية الأمراض المعدية بوزارة الصحة البحرينية، أن جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا ليست في خطر وتتماثل للشفاء وتتلقى العلاج والرعاية اللازمة، حيث تخضع للمتابعة الحثيثة تحت إشراف طاقم طبي متخصص.

وأشارت الخواجة إلى “أن الحالات التي تم تسجيلها والبالغة 33 حالة تم إخضاعها للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي، حيث تظهر جميعها تحسنا ملحوظا وتتماثل للشفاء بصورة إيجابية”، حسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين.

ونوهت المسؤولة البحرينية بضرورة قيام جميع المواطنين والمقيمين القادمين من إيران، أو إحدى الدول الموبوءة في الشهر الجاري الاتصال بشكل فوري على الجهات المختصة لجدولة موعد الفحص باعتبارهم مصدرا لنشر الفيروس لعائلاتهم والمجتمع.

وشددت الخواجة على ضرورة التقيد بتعليمات إجراءات الحجر المنزلي لمنع تفشي الفيروس، مشيرة إلى أهمية الالتزام بتطبيق كافة الإرشادات والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة، لضمان سلامة الجميع وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وما تم الإعلان عنه من تدابير وقائية.