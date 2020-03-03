ارتباك في دولة السعادة.. “طيران الإمارات” تطالب موظفيها بأخذ إجازة وإلغاء فعاليات ضخمة بالخليج

طلبت شركة طيران الإمارات الحكومية، من موظفيها الحصول على إجازة، بسبب الخشية من انتشار فيروس كورونا وتأثيره على رحلات الطيران حول العالم، في حين ألغت دول خليجية العديد من الفعاليات الثقافية والرياضية بسبب الفيروس.

وفي بيان صادر عن الشركة الإماراتية أمس الثلاثاء، أتاحت الأخيرة لموظفيها “خيار التقدم والاستفادة من رصيد إجازاتهم، أو التقدم بطلب إجازة طوعية غير مدفوعة الأجر لمدة تصل إلى شهر واحد”.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة، إن بعض الدول فرضت قيوداً على سفر ودخول أطقم الرحلات والركاب، ما جعل طيران الإمارات تعدل جدول عملياتها، إما بتقليل عدد الرحلات أو إلغائها إلى وجهات معينة.

أضاف المسؤول أنه “تم تعديل جدول رحلاتنا وضبط السعة المقعدية لتلبية الطلب على السفر عبر مختلف المناطق. هناك بعض التباطؤ في أسواق معينة، فيما سجّلت مناطق أخرى طلباً مرتفعاً”.

يعمل في الشركة الإماراتية أكثر من 100 ألف موظف، من بينهم أكثر من 21 ألفاً من طواقم الطائرات، و4 آلاف طيار، حتى نهاية مارس/آذار 2019، ومع انتشار كورونا فرضت “طيران الإمارات” قيوداً على السفر لعدة دول، أبرزها ​إيران والبحرين وأغلب الوجهات إلى الصين.

ومع وصول الفيروس لجميع دول الخليج الست، صدرت قرارات إما بإلغاء أو تأجيل أحداث اقتصادية وحفلات موسيقية وأحداث أخرى مهمة، فيما كثفت السعودية من إجراءات الفحص الصحي.

وألغي مهرجان ألترا للموسيقى الإلكترونية الذي كان مقرراً تنظيمه في الخامس والسادس من مارس/آذار 2020 في ساحة دو أرينا التي تتسع لنحو 25 ألف شخص بأبوظبي.

وكذلك ألغي حفل “ميوزيك بانك” لموسيقى البوب الكورية، الذي كان مقرراً إقامته يوم 21 من هذا الشهر في ساحة كوكاكولا أرينا دبي التي تتسع لنحو 17 ألف شخص.

وكذلك إرجاء معرض “آرت دبي” الدولي للفنون الذي كان مقرراً إقامته من 25 إلى 28 مارس/آذار.

وإرجاء منتدى للمرأة ومهرجان لليوغا في أبوظبي وإلغاء المهرجان الهندوسي في دبي.

وقال مغني الراب الأمريكي راس إن حفله الذي كان سيقام في 27 مارس/آذار في دبي تأجل إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بسبب تفشي الفيروس.

وفي السياق قال منظمون لوكالة رويترز إن مؤتمر ومعرض عمان للنفط والطاقة الذي كان مقرراً إقامته في السلطنة في مارس/آذار أُرجئ إلى سبتمبر/أيلول المقبل، بسبب كورونا.

وألغت الدوحة معرضاً للدفاع، وأرجأت البحرين مؤتمرين للنفط والغاز من الشهر الجاري إلى النصف الثاني من العام.

وأعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تأجيل دورته الافتتاحية التي كان من المقرر إقامتها في جدة، ثاني أكبر مدن السعودية، وقال المهرجان في بيان نشره على موقعه إنه “يتوجب علينا جميعاً مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وألا نتوانى في دعم وتلبية الجهود والإجراءات المفروضة استجابة لكبح انتشار الفيروس عالمياً”.

– تأجيل سباق جائزة السعودية الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة إلى أجل غير مسمى.

وفي الكويت أرجأت دورة الألعاب الخليجية من أبريل/نيسان 2020 إلى ديسمبر/كانون الأول كما أغلقت حديقة الحيوانات.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية يوم الثلاثاء 3 مارس/آذار 2020 أن وزارة الصحة أصدرت تعليمات للمقاهي بالامتناع عن تقديم الأرجيلة (الشيشة).

وتأتي الإجراءات الاحترازية لدول العالم مع مواصلة الفيروس انتشاره وحصده للمزيد من الضحايا، فحتى صباح الأربعاء 4 مارس/آذار 2020، وصل عدد قتلى الفيروس في جميع أنحاء العالم إلى 3198، في حين وصل عدد الإصابات إلى 93158، ومعظم الضحايا من الصين.

يواصل الفيروس أيضاً انتشاره في العديد من البلدان العربية، إذ ارتفع عدد المصابين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في الجزائر إلى 8، كما ارتفع عدد الإصابات بسلطنة عمان إلى 12.