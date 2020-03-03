صرخ أمام القاضي وقال لم أقصد الاساءة للبخاري.. تفاصيل الجلسة الاولى لمحاكمة وسيم يوسف

أجلت محكمة جنايات أبوظبي، اليوم الثلاثاء، قضية محاكمة الداعية المجنس إماراتياً وسيم يوسف، بتهم نشر الكراهية والعنصرية، إلى جلسة 18 مارس الجاري للمرافعة.

وطالبت النيابة بمحاكمة وسيم يوسف طبقا للمواد 1، و24، و41، من قانون جرائم تقنية المعلومات، بتهمة نشر معلومات للترويج لبرامج وأفكار من شأنها نشر الكراهية والعنصرية في المجتمع والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

وقرر المتهم “طبال عيال زايد” وسيم يوسف أنه لم يوكل محام للدفاع عنه، رغم تقديم المدعي بالحق المدني لهيئة المحكمة، وكالة خاصة منه إلى عدة محاميين للدفاع والمرافعة وتقديم الطلبات وغيرها بشأن الدعوى مصدق عليها من الكاتب العدل.

ورفض المتهم وسيم يوسف خلال الجلسة انتظار توكيل محام للدفاع عنه، واثقا في قدرته على الدفاع عن نفسه، فأخبرته هيئة المحكمة بأنه في حال تمسك بالدفاع عن نفسه وبعدم توكيل محامٍ، سيتم حجز القضية للحكم، فوافق على حجز القضية للحكم.

ونفي المتهم وسيم يوسف ارتكاب التهمة المسندة إليه، وأنه لم يقصد إثارة الكراهية أو الفتنة أو العنصرية، بالإضافة إلى أن حديثه عن صحيح البخاري كان القصد منه رفع مقام القرآن الكريم عن أي كتاب آخر، ولفظ الظلاميين الذي استخدمه في تغريداته قصد به تنظيم «داعش» وتنظيم «الإخوان المسلمين».!

وطلبت النيابة من هيئة المحكمة أجلاً لها للمرافعة، كما طلبت هيئة الدفاع عن المدعي بالحق المدني السماح لها بتقديم مذكرة ومستندات تثبت التهمة الموجهة للشاكي.

وكانت الإعلامية الإماراتية‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بسمة الجندلي -إحدى النساء اللواتي شملتهن دعوى وسيم يوسف-، كشفت أن عدداً من المحامين الذين تكفلوا بالدفاع عن المرفوع ضدّهم قضية الداعية المجنس، تكفلوا أيضاً بالترافع عن “بنغالي” مقيم في السعودية تبين انه مشمول في اتهامات وسيم يوسف.

وقالت “الجندلي” إن البنغالي تم الحكم عليه غيابيا و لم يكن يعلم بالحكم ضده الذي صدر قبل شهرين .

وذكرت أنّه بسبب الحكم لم يعد “البنغالي” يستطيع دخول الامارات، علماً أنه كان مقيماً فيها وخريج من جامعة عجمان ويعمل في تحفيظ القرآن.