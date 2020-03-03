ما الذي يجري يا خطيب؟.. تركي آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة نادي الأهلي الشرفية عبر فيسبوك

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، استقالته من الرئاسة الشرفية لنادي الأهلي المصري، في قرار مفاجئ وصادم للملايين من جماهير النادي العريق.

ولم يُعرف على وجه الدقة أسباب انسحاب آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للأهلي، والتي جاءت من خلال منشور على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ودون أي إشارة إلى أنه تحدَّث مع مجلس إدارة النادي القاهري في الأمر قبل إعلانه.

قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الاهلي الكبير وأن أعود لصفوف الجماهير … مشجعاً ومحباً… Posted by ‎تركي آل الشيخ – Turki Al Alshikh‎ on Monday, March 2, 2020

الصدمة لم تكن من الخبر في حد ذاته ولكن في توقيته وطريقة إعلانه، خصوصاً أن عودة المستشار السعودي المثير للجدل إلى واجهة نادي القرن الإفريقي قبل نحو شهرين، لم تلقَ ترحيباً من جماهير النادي، بسبب ما بدر منه تجاه النادي ومجلس إدارته خلال فترة الخلاف بينهما والتي امتدت أكثر من عام.

بالنسبة للتوقيت فرئيس النادي، محمود الخطيب، غير موجود في مصر حالياً، حيث يرأس بعثة فريقه التي غادرت صباح الإثنين إلى جنوب إفريقيا، استعداداً للمواجهة الصعبة أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما أن الخطيب ومجلس إدارته كانا قد جددا الود مع المستشار السعودي قبل أقل من شهرين، حينما كتب آل الشيخ منشوراً على حسابه، يطلب فيه من الخطيب أن يبتَّ في أمر استقالة كان قد تقدم بها قبل عام ونصف العام، من الرئاسة الشرفية للنادي.

لكن مجلس إدارة الأهلي أصدر بياناً رقيقاً، رفض فيه الاستقالة بشكل مبطن، حين أعلن أن الأهلي لم يعهد قبول استقالة أي من رؤسائه الشرفيين على مدى تاريخه، وتمنى المجلس في بيانه، شفاء آل الشيخ الذي كان يعالَج في أمريكا.

وخلال الشهرين الماضيين، حاول آل الشيخ فرض نفسه على الشارع الرياضي من خلال تدخلات اعتبرتها جماهير الكرة المصرية غير مقبولة في الشأن الكروي بمصر، واتهمه كثيرون بتعزيز حالة الاستقطاب بين جماهير الأهلي والزمالك، بسبب تصريحاته المستفزة.

ومن بين أبرز مواقفه التي صنفها البعض في خانة الاستفزاز، كلامه عن اتصاله بأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قبل أيام من لقاء الأهلي الحاسم أمام الهلال السوداني في أم درمان، والذي كانت نتيجته تحدد الفريق الصاعد إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

كذلك استنكر كثيرون منشوراً كتبه آل الشيخ عقب صدور عقوبات اللجنة الخماسية المكلفة إدارة اتحاد الكرة المصري، في أحداث مباراة السوبر المحلي التي أقيمت بالإمارات في العشرين من فبراير/شباط الماضي، حيث استنكروا إيقاف لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق محمود كهربا حتى نهاية الموسم.

وكشف مصدر مقرب من مجلس إدارة النادي الأهلي أن الخطيب لم يكن على علم بخبر الاستقالة، لكن النادي أو مجلس إدارته لن يتخذ أي رد فعل حتى يصل إليه خطاب رسمي من المستشار السعودي يعلنه فيه باستقالته، رافضاً التعليق على ما تردد عن تجدُّد الخلافات بين الخطيب وآل الشيخ، بسبب تبرُّم رئيس الأهلي من محاولات الأخير المستمرة للتدخل في شؤون النادي والمساهمة في توتر الأجواء بين جماهير أكبر ناديين في مصر بتصريحاته المستفزة.