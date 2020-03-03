نورة شنار
نورة شنار
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الكاتبة السعودية نورة شنار اكتشفت الذرة: كورونا ليس جرثومة بل مؤامرة من إيران وقطر هذا هدفها!

كتب خاص "وطن"
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أطلقت الكاتبة ، ، تغريدة أثارت سخرية واسعة، وحولتها إلى مادة للتندر بين المغردين الذين تصدوا لها بعد اتهامها هي الاخرى بالوقوف وراء ”، كما قالت زميلتها نورا المطيري معللة “هذيانها” بالقول إن تهدف من وراء ذلك ضرب العام 2020 الذي كان معدا له بدء تحقيق رؤية السعودية 2030 ودبي اكسبو 2020.

وأضافت شنار الكاتبة في صحيفة “إيلاف” السعودية، في تغريدة مثيرة رصدتها “وطن”، قائلة (كورونا ليس جرثومة بل هي مؤامرة إيران وقطر لسحق هذا العالم .. كلاهما ينبغي استأصله).

وسخر ناشطون من تغريدة الكاتبة السعودية، في ردودهم على تغريدتها “السخيفة”، الامر الذي دفعها إلى التزام الصمت وعدم الرد على أي من تلك الردود التي عرتها أمام متابعيها.

وكانت الكاتبة المعروفة المحسوبة على الديوان الملكي، قالت في تغريدة رصدتها (وطن) على حسابها الموثق:”أعتقد أن تركيبة ونشر قطرية بامتياز، وأن الدوحة دفعت مليارات لزراعة هذا الفيروس المخيف في الصين”

وأرجعت “المطيري” مزاعمها إلى أن قطر تهدف من وراء ذلك ضرب العام 2020 الذي كان معدا له بدء تحقيق رؤية السعودية 2030 ودبي اكسبو 2020 ونهاية الخلافة العثمانية وتحقيق اتفاق الرياض وعودة السلام للشرق الأوسط، حسب زعمها.

وقوبلت تغريدة الكاتبة السعودية بسخرية واسعة من قبل السعوديين أنفسهم الذين طالبوها باحترام عقولهم.

وكانت وزارة الصحة القطرية أكدت، الأحد، تسجيل حالتين جديدتين بفيروس “كورونا” لمواطنين ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى ثلاثة في عموم البلاد.

الوزارة القطرية أوضحت في بيان لها أن “الإصابتين الجديدتين تعودان إلى مواطنين قطريين من ضمن المواطنين الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران الخميس الماضي”.

وأضاف البيان أنه “تم إدخال المصابين إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهم في حالة صحية مستقرة”.

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