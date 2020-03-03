الكاتبة السعودية نورة شنار اكتشفت الذرة: كورونا ليس جرثومة بل مؤامرة من إيران وقطر هذا هدفها!

أطلقت الكاتبة السعودية، نورة شنار، تغريدة أثارت سخرية واسعة، وحولتها إلى مادة للتندر بين المغردين الذين تصدوا لها بعد اتهامها هي الاخرى قطر بالوقوف وراء فيروس “كورونا”، كما قالت زميلتها نورا المطيري معللة “هذيانها” بالقول إن قطر تهدف من وراء ذلك ضرب العام 2020 الذي كان معدا له بدء تحقيق رؤية السعودية 2030 ودبي اكسبو 2020.

وأضافت شنار الكاتبة في صحيفة “إيلاف” السعودية، في تغريدة مثيرة رصدتها “وطن”، قائلة (كورونا ليس جرثومة بل هي مؤامرة إيران وقطر لسحق هذا العالم .. كلاهما ينبغي استأصله).

كورونا ليس جرثومة بل هي مؤامرة إيران وقطر لسحق هذا العالم .. كلاهما ينبغي استصاله.

#كورنا_الكويت#الكويت_كورونا pic.twitter.com/z7OOMCg5IT — نورة شنار (@Norashanar) February 27, 2020

وسخر ناشطون من تغريدة الكاتبة السعودية، في ردودهم على تغريدتها “السخيفة”، الامر الذي دفعها إلى التزام الصمت وعدم الرد على أي من تلك الردود التي عرتها أمام متابعيها.

السعودية لم تستطيع أن تكتشف صواريخ ايران التي ضربت أرامكو رغم حجمها الضخم وأستطاعت اكتشاف ڤايروس لا يُرى بالعين المجردة

مستقبل الخيال العلمي في السعودية في خطر ويجب تفعيل الذكاء الأصطناعي — 🇶🇦احمد القوبري 🇶🇦 (@Ahmad_alqawbari) March 1, 2020

ههههههههههههه

فوبيا قطر وراكم وراكم — 🖋🖊الرحبي🖊🖋 (@OXkzIcfBdI9v09T) March 2, 2020

المشكلة هما دول المثقفين السعوديين وكيف يكون الشعب — Abdu (@alimulho) March 1, 2020

اضطرابات سن اليأس .. — Abdulla M. Al-Khater (@AMKAlkhater) March 1, 2020

محد يباله استأصال غير تفكيرج العقيم ،الناس مبتليه وأنتي ضيق التفكير عندج محصور على كلمة مؤامره 🙂 — ‏﮼مريم،الجابرية،❤🧕🏼💍 (@M_Aljabrih) February 28, 2020

النقيدان عنده نظر 😂 — يوسف (@albuti) March 1, 2020

وكانت الكاتبة المعروفة نورا المطيري المحسوبة على الديوان الملكي، قالت في تغريدة رصدتها (وطن) على حسابها الموثق:”أعتقد أن تركيبة ونشر فيروس كورونا قطرية بامتياز، وأن الدوحة دفعت مليارات لزراعة هذا الفيروس المخيف في الصين”

أعتقد أن تركيبة ونشر فيروس #كورونا قطرية بامتياز.. وأن الدوحة دفعت مليارات لزراعة هذا الفيروس المخيف في الصين، بهدف ضرب العام 2020 الذي كان معدا له بدء تحقيق رؤية السعودية 2030 ودبي اكسبو 2020 ونهاية الخلافة العثمانية وتحقيق اتفاق الرياض وعودة السلام للشرق الأوسط.#قطر_هي_كورونا — نورا المطيري (@Noura_Almoteari) March 1, 2020

وأرجعت “المطيري” مزاعمها إلى أن قطر تهدف من وراء ذلك ضرب العام 2020 الذي كان معدا له بدء تحقيق رؤية السعودية 2030 ودبي اكسبو 2020 ونهاية الخلافة العثمانية وتحقيق اتفاق الرياض وعودة السلام للشرق الأوسط، حسب زعمها.

وقوبلت تغريدة الكاتبة السعودية بسخرية واسعة من قبل السعوديين أنفسهم الذين طالبوها باحترام عقولهم.

وكانت وزارة الصحة القطرية أكدت، الأحد، تسجيل حالتين جديدتين بفيروس “كورونا” لمواطنين ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى ثلاثة في عموم البلاد.

الوزارة القطرية أوضحت في بيان لها أن “الإصابتين الجديدتين تعودان إلى مواطنين قطريين من ضمن المواطنين الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران الخميس الماضي”.

وأضاف البيان أنه “تم إدخال المصابين إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهم في حالة صحية مستقرة”.