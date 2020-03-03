لمواصلة الانفتاح.. الخمور سيمسح بها داخل فنادق السعودية وستتوفر رسميا بداية من هذا التاريخ

فيما يبدو أنه تماشيا مع عهد الترفيه الجديد والانفتاح الذي يقوده الأمير محمد بن سلمان في المملكة، كشف حساب شهير بتسريباته على تويتر أنه تقرر إدخال الخمور إلى السعودية بأوامر رسمية.

حساب “العهد الجديد” الشهير بتويتر والذي يحظى بمتابعة أكثر من 420 ألف شخص، زعم في تغريدته التي رصدتها (وطن) أن الخمور ستكون متوفرة في الفنادق ابتداءً من مطلع نوفمبر المقبل.

تقرر إدخال (الخمور) إلى السعودية، وستكون متوفرة في الفنادق ابتداءً من مطلع نوفمبر المقبل، بذريعة قمة مجموعة العشرين، وكثرة الشخصيات غير المسلمة من صحافيين وسياسيين فيها.

وستكون (شركة الحكير) هي الشركة المستوردة والموزعة للخمور داخل البلد. — العهد الجديد (@Ahdjadid) March 3, 2020

وأوضح أن هذا سيحدث بذريعة قمة مجموعة العشرين، وكثرة الشخصيات غير المسلمة من صحافيين وسياسيين فيها.

ولفت “العهد الجديد” في نهاية تغريدته إلى أن “شركة الحكير” ستكون هي الشركة المستوردة والموزعة للخمور داخل المملكة.

ولا يمكننا التأكد بشكل مستقل من صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل، إلا أن وكالة بلومبرغ الأميركية سبق أن اشارت إلى أن مسؤولين تنفيذيين سعوديين أبلغوا زوارا أجانب أن القيود المفروضة على المشروبات الكحولية في المملكة قد ترفع هذا العام.

The Saudi leadership has said nothing about legalizing alcohol, but the fact that people are even talking about it is astonishing https://t.co/Go7TTldNcf — Bloomberg (@business) June 14, 2019

ونقلت الوكالة أواخر العام الماضي عن أجانب يعملون عن قرب مع جهات حكومية سعودية قولهم إنهم سمعوا أن الحكومة تعمل على منح تراخيص لاستيراد الكحول.

كما أن هناك حديثا عن أن مركز الملك عبد الله المالي، الذي يقع في منطقة خاصة شمال الرياض، يدرس السماح بالكحول، وفقا لما ذكره ثلاثة أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

وتتابع الوكالة أن التوقعات تشير إلى أن رفع الحظر عن المشروبات الكحولية في السعودية فيما لو حصل، سيكون جزئيا، حيث يمكن منح التراخيص للمطاعم والفنادق في عدد قليل من مناطق المدن الكبرى وفي المنتجعات الجديدة التي تعتزم المملكة بناءها.

وعلى الرغم من حظر المشروبات الكحولية في السعودية، إلا أنها متوفرة في السوق السوداء، كما يتم تصنيعها محليا في بعض المنازل وتباع بشكل علني في حانات مؤقتة داخل مجمعات سكنية يسكنها أجانب، وفقا لبلومبرغ.