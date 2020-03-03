أخيرا.. اكتشاف علاج سيقضي على كورونا تماما وفيديو “اخر مسخرة” للمرشد الإيراني علي خامنئي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة سخرية واسعة من المرشد الإيراني علي خامنئي، عقب تداول تصريحات مصورة للأخير عن فيروس كورونا وكيفية مواجهته.

ورغم الانتشار الواسع للفيروس القاتل في إيران وارتفاع عدد المصابين بطريقة جنونية فضلا عن وصول كورونا لقصر الحكم في إيران ووفاة مسؤولين بارزين، خرج “خامنئي” يدعو الإيرانيين لمواجهة كورونا بالدعاء والشفاعة.

“خامنئي” صرح خلال كلمة تداولتها وسائل إعلام إيرانية بأن “بلاء كورونا ليس كبيراً جداً، كما أنه يمكن حله بالدعاء والتوسل وطلب الشفاعة من الرسول والأئمة”.

الفيديو المتداول أظهر المرشد الايراني وهو يزرع شجرتين في يوم الشجرة مع ارتداء القفازات في ظل انتشار فيروس كورونا.

ودعا خامنئي بالشفاء لمرضى فيروس كورنا المستجد فى بلاده، ولأول مرة يظهر مرشد إيران بقفازات ويطالب الإيرانيين بالدعاء لدفع البلاء.

هذا وأعلن علي رضا رئيسي نائب وزير الصحة الإيراني ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 77، في حين بلغ عدد الإصابات 2336.

وأوضحت السلطات أن من بين المصابين 23 نائبا بالبرلمان، إلى جانب العديد من المسؤولين ورجال الدين.

ومن بين الذين توفوا في الساعات الأخيرة بإيران عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محمد مير محمدي (71 عاما)، الذي فارق الحياة في مستشفى بطهران، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال عبد الرضى مصري نائب رئيس البرلمان “الآن تأكدت إصابة 23 برلمانيا بفيروس كورونا”.

وسبق أن أعلنت السلطات إصابة مسؤولين بكورونا، بينهم رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان جتبى ذو النور وخمسة أعضاء في البرلمان، ونائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة معصومة ابتكار، وإيرج حريرجي نائب وزير الصحة، ورئيس جامعة الطب في محافظة قم محمد رضا قدير.