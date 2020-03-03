مُصيبة تحل على الإمارات.. إصابة محمد بن زايد بـ”كورونا” وقرار عاجل بتأجيل اكسبو دبي 2020

كشفت مصادر موثوقة في الإمارات، عن إصابة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بفيروس كورونا القاتل، مشيرة إلى أن اجتماعات عقدت على أعلى المستوى لبحث محاولة السيطرة على تفشي الفيروس في الإمارات بعد تفاقم أعداد المصابين.

ونقل الناشط الحقوقي الإماراتي البارز عبدالله الطويل، عن مصدر خاص قوله- حسب ما رصدت “وطن” من تغريدة على “تويتر”، (وصلتني أخبار من مصدر خاص عن وجود #محمد_بن_زايد في الحجر الصحي بعد اصابته بفيروس كورونا )، وهو الامر الذي تتكتم عليه السلطات الإمارات ولم تخرج في بيان رسمي لغاية اللحظة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم في الإمارات، قررت مساء الثلاثاء، تعطيل جميع طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة كافة على مستوى الدولة بدءاً من الأحد المقبل، ولمدة 4 أسابيع وذلك في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة الطلبة وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني في الإمارات، الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). كما قالت في بيانها.

وفي تفاصيل أكثر كما يقول الطويل في سلسلة تغريدات كشفت ما يجري في الإمارات وفق ما رصدت “وطن” من تغريدات على صفحته، فإن سبب توقيف الدراسة في الإمارات، وعمليات التعقيم جاءت بعد اكتشاف حالات بين الطلبة في المدارس، مشيراً إلى أن مصدر في وزارة الصحة الإمارات كشف له ان أعداد المصابين اضعاف ما تم الاعلان عنه..!

#عاجل2



سبب توقيف الدراسة في #الإمارات وعمليات التعقيم هو اكتشاف حالات بين الطلبة في المدارس، ومصدر في وزارة الصحة يقول ان العدد المصاب اضعاف ما تم الاعلان عنه..!#فايروس_كورونا — عبدالله الطويل (@AbdullahBotawil) March 3, 2020

وأوضح الطويل الناشط الحقوقي البارز أن اجتماعات عقدت على أعلى المستويات في الإمارات، حول الخروج بقرار تأجيل معرض #اكسبو_دبي_2020 حتى اشعار آخر.

#عاجل3

اجتماعات تجري الآن حول الخروج بقرار تأجيل معرض #اكسبو_دبي_2020 حتى اشعار آخر ..



ملاحظة مهمة:

الثلاثة أخبار الحصرية وردتني من مصادر وليست شخصية اطلاقا ..



هذا والله أعلم — عبدالله الطويل (@AbdullahBotawil) March 3, 2020

وفي السياق بررت وزارة التربية والتعليم الاماراتية، قرارها بالقول إنه يصب في مصلحة الطلبة، ويأتي كخطوة استباقية تتماشى مع المستجدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، وتوفير أقصى معايير السلامة العامة في المجتمع المدرسي، وكذلك في مختلف مؤسسات التعليم العالي.

وأكدت الوزارة في بيانها، أنه بموجب هذا القرار، فقد تم تقديم عطلة الربيع لطلبة المدارس التي كان من المزمع البدء بها في 29 مارس الجاري حتى 12 أبريل المقبل وعوضاً عن ذلك تبدأ يوم الأحد المقبل على أن يتم العمل بمبادرة التعلم عن بعد، في الأسبوعين الأخيرين من الإجازة و بذلك ضمان لاستمرارية العملية التعليمية في المنزل، ودون المساس في عدد أيام الدراسة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تشخيص 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم (COVID-19).

واوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة تم رصدها من خلال التقصي النشط والمستمر، تعود لجنسيات مختلفة تضمنت شخصين من روسيا وشخصين من إيطاليا وشخصا من ألمانيا وشخصا من كولومبيا تم التعرف عليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات مسبقا.

وبذلك يكون إجمالي عدد الحالات المعلن عنها 27 حالة شفي منها 5 حالات أعلن عنها مسبقا. حسب ما جاء في بيان الصحة الاماراتية.