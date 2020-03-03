إثيوبيا: سد النهضة سيعمل في يوليو ولا قوة على وجه الأرض ستوقفنا.. رد السيسي أثار سخرية واسعة
في تحدي صريح لدول المصب وخاصة مصر أعلنت إثيوبيا أن المرحلة الأولية لملئ سد النهضة، ستبدأ في شهر يوليو المقبل خلال 4 شهور من الآن مشددة على أنه لا توجد قوة على وجه الأرض يمكنها إيقاف هذا المشروع.
جاء ذلك في تصريحات حديثة اليوم، الثلاثاء، على لسان وزير الشؤون الخارجية الإثيوبي “جيدو أندارجاشيو”، وذلك رغم عدم التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول آلية ملء خزان السد، وهي الخطوة التي تتخوف القاهرة من أنها ربما تدفعها إلى العطش.
“أندارجاشيو” قال في تصريحاته التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط المصرية: “الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه”.
هذا ورفض وزير الخارجية الإثيوبي بيان وزارة الخزانة الأميركية بشأن عدم تعبئة سد النهضة.
وقال في تصريحات له:” هذا البيان مرفوض من جانبنا وسنواصل التفاوض ما لم يضر بمصالحنا الوطنية”
من جانبه رد رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي على هذا التحدي، بعقد اجتماعا موسعًا لقيادات القوات المسلحة، بمقر الأمانة العامة لـ وزارة الدفاع، بحضور الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
لكن هذا الاجتماع لم يكن على مستوى الحدث وأثار سخرية واسعة من السيسي على مواقع التواصل، حيث اطلع رئيس النظام المصري على مجمل الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في أنحاء الجمهورية، والتدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لملاحقة والقبض على العناصر الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد خاصة في شمال سيناء، ولم يتطرق لموضوع السد بتاتا.
وكان من المتوقع أن توقع الدول الثلاث على اتفاق في واشنطن الأسبوع الماضي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة -الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار- لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع ووقعت مصر فقط عليه بالأحرف الأولى.
بدوره، قال وزير المياه والطاقة الأثيوبي سيليشي بقلي إن سد النهضة أصبح في مراحله الأخيرة. وأضاف أن ملء السد سيبدأ في يوليو/تموز المقبل ومن المتوقع أن يحتفظ بـ 4.9 مليار متر مكعب من المياه بنهاية الشهر.
وأوضح أن السد سيبدأ توليد الطاقة في فبراير/شباط من العام المقبل.