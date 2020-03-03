إثيوبيا: سد النهضة سيعمل في يوليو ولا قوة على وجه الأرض ستوقفنا.. رد السيسي أثار سخرية واسعة

في تحدي صريح لدول المصب وخاصة مصر أعلنت إثيوبيا أن المرحلة الأولية لملئ سد النهضة، ستبدأ في شهر يوليو المقبل خلال 4 شهور من الآن مشددة على أنه لا توجد قوة على وجه الأرض يمكنها إيقاف هذا المشروع.

جاء ذلك في تصريحات حديثة اليوم، الثلاثاء، على لسان وزير الشؤون الخارجية الإثيوبي “جيدو أندارجاشيو”، وذلك رغم عدم التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول آلية ملء خزان السد، وهي الخطوة التي تتخوف القاهرة من أنها ربما تدفعها إلى العطش.

“أندارجاشيو” قال في تصريحاته التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط المصرية: “الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه”.

هذا ورفض وزير الخارجية الإثيوبي بيان وزارة الخزانة الأميركية بشأن عدم تعبئة سد النهضة.

وقال في تصريحات له:” هذا البيان مرفوض من جانبنا وسنواصل التفاوض ما لم يضر بمصالحنا الوطنية”

عاجل | وزير الخارجية الإثيوبي: بيان وزارة الخزانة الأميركية بشأن عدم تعبئة #سد_النهضة مرفوض من جانبنا وسنواصل التفاوض ما لم يضر بمصالحنا الوطنية pic.twitter.com/NQ9SrhPPS3 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 3, 2020

من جانبه رد رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي على هذا التحدي، بعقد اجتماعا موسعًا لقيادات القوات المسلحة، بمقر الأمانة العامة لـ وزارة الدفاع، بحضور الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وزير خارجية اثيوبيا الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به #سد_النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه… رأيك ايه ياعمود الخيمه انت والقياده 🤔🤔 pic.twitter.com/vZIIxLyExL — مثل وطني لست بخير💔 (@Sayed_Hadida20) March 3, 2020

لكن هذا الاجتماع لم يكن على مستوى الحدث وأثار سخرية واسعة من السيسي على مواقع التواصل، حيث اطلع رئيس النظام المصري على مجمل الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في أنحاء الجمهورية، والتدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لملاحقة والقبض على العناصر الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد خاصة في شمال سيناء، ولم يتطرق لموضوع السد بتاتا.

السيسى يرد على بيان وزارة الخارجية الاثيوبية

بالحرب ع الارهاب فى سينا#سد_النهضه pic.twitter.com/5DUNxVqzEv — مصــــــــــــــــرى (@officialamro1) March 3, 2020

وكان من المتوقع أن توقع الدول الثلاث على اتفاق في واشنطن الأسبوع الماضي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة -الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار- لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع ووقعت مصر فقط عليه بالأحرف الأولى.

#عاجل #مصيبة

أثيوبيا تعلن أنها ستبدأ في ملئ خزان #سد_النهضة بعد4شهور يعني في عز الصيف عندنا

هيبدأوا يقتلونا عطشا وبيدأوا في الصيف ربناينتقم من الذي أعطاهم الضوء الأخضر بالتوقيع زي الحمار على إتفاقية تنازل عن حقوقنا التاريخية التي لم نتنازل عنها7000سنة بل كنا نحتلهم لضمان المياه — د. نصر الدين (@nasr_Almasrien) March 3, 2020

بدوره، قال وزير المياه والطاقة الأثيوبي سيليشي بقلي إن سد النهضة أصبح في مراحله الأخيرة. وأضاف أن ملء السد سيبدأ في يوليو/تموز المقبل ومن المتوقع أن يحتفظ بـ 4.9 مليار متر مكعب من المياه بنهاية الشهر.

وأوضح أن السد سيبدأ توليد الطاقة في فبراير/شباط من العام المقبل.