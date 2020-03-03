أكاديميان عُمانيان يردان على كاتب سعودي “سفيه” دعا إلى محاكمة المصابين بكورونا القادمين من إيران

رد الأكاديمي والسياسي العُماني البارز الدكتور حيدر اللواتي، على دعوة الكاتب السعودي المقرب من الديوان محمد آل الشيخ المثيرة للجدل والتي دعا فيها لمحاكمة المصابين بفيروس كورونا القادمين من إيران تحديدا.

واعتبر “اللواتي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) أن هذه الدعوة ما هي إلا منطق بعض شياطين البشر داعيا إلى محاكمة هذه النماذج التي تحض على الكراهية.

المسافرون القادمون من ايطاليا والصين واليابان وكوريا والمانيا وفرنسا وسنغافورة وماليزيا يكفي الحجر الصحي لهم، وأما القادمون من ايران فينبغي اعتبارهم ارهابيين ومحاكمتهم، هذا منطق بعض شياطين البشر، فايروس الكراهية في عقولهم اخطر من كورونا، هولاء هم الذين يجب محاكمتهم! — د. حيدر بن علي اللواتي (@DrAl_Lawati) March 3, 2020

وكتب:” المسافرون القادمون من ايطاليا والصين واليابان وكوريا والمانيا وفرنسا وسنغافورة وماليزيا يكفي الحجر الصحي لهم، وأما القادمون من ايران فينبغي اعتبارهم ارهابيين ومحاكمتهم، هذا منطق بعض شياطين البشر، فايروس الكراهية في عقولهم اخطر من كورونا، هؤلاء هم الذين يجب محاكمتهم!”

وكان محمد آل الشيخ، وجه نصيحة إلى ولي العهد محمد بن سلمان، بأن يقوم بمحاكمة كل سعودي يزور إيران كون هذه الدولة تقاطعها السعودية ولا يجوز زيارتها.

السعودي الذي زار ايران والمملكة تقاطعها وجلب معه الكورونا يجب محاكمته كارهابي لانه فخخ جسده ليؤذي غيره فما الفرق بينه وبين انتحاريي الدواعش؟.. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) March 2, 2020

وأضاف آل الشيخ في تغريدة التي رصدتها “وطن”، قائلاً :” السعودي الذي زار ايران والمملكة تقاطعها وجلب معه الكورونا يجب محاكمته كارهابي لانه فخخ جسده ليؤذي غيره فما الفرق بينه وبين انتحاريي الدواعش؟ “!!.

ينبغي النظر إلى المريض -أي مريض- باعتباره إنسانا بحاجة إلى المساعدة لا الوصم والتجريم والإهانة، هناك فيروسات أخطر من كورونا في منطقتنا ولو تعامل العالم معنا بنفس المنطق لأصبحنا جميعا إرهابيين! https://t.co/vCQ9th1Hr9 — زكريا المحرمي (@almuharrmi) March 3, 2020

كما رد الكاتب العُماني البارز زكريا المحرمي على سخافات الكاتب السعودي بقوله:”ينبغي النظر إلى المريض -أي مريض- باعتباره إنسانا بحاجة إلى المساعدة لا الوصم والتجريم والإهانة، هناك فيروسات أخطر من كورونا في منطقتنا ولو تعامل العالم معنا بنفس المنطق لأصبحنا جميعا إرهابيين!”

ينبغي النظر إلى المريض -أي مريض- باعتباره إنسانا بحاجة إلى المساعدة لا الوصم والتجريم والإهانة، هناك فيروسات أخطر من كورونا في منطقتنا ولو تعامل العالم معنا بنفس المنطق لأصبحنا جميعا إرهابيين! https://t.co/vCQ9th1Hr9 — زكريا المحرمي (@almuharrmi) March 3, 2020

وكان المعارض السعودي البارز، الدكتور سعد الفقيه رئيس الحركة الاسلامية للاصلاح، ‏كشف تفاصيل جديدة حول قرار الرياض إيقاف العمرة واغلاق المسجد النبوي، بعد تفشي فيروس كورونا القاتل.

وقال الفقيه في فيديو تابعته “وطن”، إن أعداد الإصابات وصلت إلى المئات في السعودية، وهذا ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار عاجل بوقف العمرة بشكل مؤقت وإغلاق المسجد النبوي، في محاولة لمحاصرة ما يحصل، منتقدا تقصير السلطات السعودية في استخدام الأنظمة.

واضطرت السعودية بعد الضغط وخروج الأمر عن سيطرتها للتخلي عن حالة الكتمان بشأن وصول فيروس كورونا القاتل للمملكة، وأعلنت رسميا ظهور إصابات إيجابية بالبلاد.

وفي هذا السياق أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الإثنين، عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد Covid-19 لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده.