ماذا يحدث في الكويت؟.. حالة استنفار كبيرة داخل الجيش الكويتي والقوات الجوية تتأهب
يشهد الجيش الكويتي حالة استنفار كبيرة تفعيلا لدور القوات المسلحة بالدولة في دعم جهود الحكومة لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، عقب تسجيل 56 حالة إصابة في الدولة.
الجيش الكويتي أعلن في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) أن وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور الصباح أصدر توجيهاته بإرسال طائرة القوة الجوية الكويتية لجلب عدد من الكمامات الوقائية لتغطية احتياجات الدولة.
وبحسب بيان الجيش وصلت، ظهر الإثنين، الطائرة الكويتية وعلى متنها الدفعة الأولى من الكمامات الوقائية.
وقال الجيش إن رئاسة الأركان تبدي استعدادها التام لتلبية احتياجات الدولة بكافة أنواعها وتسخير إمكانياتها لخدمة الوطن.
هذا وأعلنت وزارة الصحة الكويتية الاثنين، تسجيل 10 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 56.
وقالت وكيلة الصحة العامة بثينة المضف، في مؤتمر صحفي، إن “الحالات الجديدة المكتشفة أمس الأحد، جميعها قادمة من إيران”.
وأضافت أن “جميع المصابين بحالة مستقرة ويتلقون الرعاية اللازمة”، ودعت المواطنين والمقيمين بالالتزام بقرارات وزارة الصحة وتجنب التجمعات.
وطلبت “المضف” ممن طُبّق عليه الحجر المنزلي “التعاون مع الفريق الطبي حفاظاً على سلامة المجتمع وتجنباً للمساءلة القانونية”.
وقررت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، فحص القادمين من مصر وسوريا احترازياً بسبب كورونا.
ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر أمني محلي قوله إن وزارة الداخلية أوقفت، إصدار جميع أنواع التأشيرات للمصريين.
وفي 22 فبراير، قررت الكويت إيقاف جميع رحلات القدوم والمغادرة من وإلى إيران، بناء على تعليمات وزارة الصحة.