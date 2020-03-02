ماذا يحدث في الكويت؟.. حالة استنفار كبيرة داخل الجيش الكويتي والقوات الجوية تتأهب

يشهد الجيش الكويتي حالة استنفار كبيرة تفعيلا لدور القوات المسلحة بالدولة في دعم جهود الحكومة لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، عقب تسجيل 56 حالة إصابة في الدولة.

الجيش الكويتي أعلن في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) أن وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور الصباح أصدر توجيهاته بإرسال طائرة القوة الجوية الكويتية لجلب عدد من الكمامات الوقائية لتغطية احتياجات الدولة.

1⃣تفعيلا لدور القوات المسلحة في دعم جهود الحكومة لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد فقد أصدرمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ احمد المنصور الصباح توجيهاته بارسال طائرة القوة الجوية الكويتية لجلب عددا من الكمامات الوقائيةلتغطيةاحتياجات الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية pic.twitter.com/qNjnNXFkWW — KUWAIT ARMED FORCES-الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) March 2, 2020

وبحسب بيان الجيش وصلت، ظهر الإثنين، الطائرة الكويتية وعلى متنها الدفعة الأولى من الكمامات الوقائية.

2⃣ حيث وصلت ظهر اليوم طائرة القوة الجوية الكويتية وعلى متنها الدفعة الاولى من الكمامات الوقائية. pic.twitter.com/ZvoRAVbb6g — KUWAIT ARMED FORCES-الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) March 2, 2020

وقال الجيش إن رئاسة الأركان تبدي استعدادها التام لتلبية احتياجات الدولة بكافة أنواعها وتسخير إمكانياتها لخدمة الوطن.

3⃣ واذ تبدي رئاسة الأركان استعدادها التام لتلبية احتياجات الدولة بكافة انواعها وتسخير كافة امكانياتها لخدمة الوطن الغالي تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين. — KUWAIT ARMED FORCES-الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) March 2, 2020

هذا وأعلنت وزارة الصحة الكويتية الاثنين، تسجيل 10 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 56.

وقالت وكيلة الصحة العامة بثينة المضف، في مؤتمر صحفي، إن “الحالات الجديدة المكتشفة أمس الأحد، جميعها قادمة من إيران”.

وأضافت أن “جميع المصابين بحالة مستقرة ويتلقون الرعاية اللازمة”، ودعت المواطنين والمقيمين بالالتزام بقرارات وزارة الصحة وتجنب التجمعات.

‏وطلبت “المضف” ممن طُبّق عليه الحجر المنزلي “التعاون مع الفريق الطبي حفاظاً على سلامة المجتمع وتجنباً للمساءلة القانونية”.

وقررت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، فحص القادمين من مصر وسوريا احترازياً بسبب كورونا.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر أمني محلي قوله إن وزارة الداخلية أوقفت، إصدار جميع أنواع التأشيرات للمصريين.

وفي 22 فبراير، قررت الكويت إيقاف جميع رحلات القدوم والمغادرة من وإلى إيران، بناء على تعليمات وزارة الصحة.