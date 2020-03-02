“كيدهنّ عظيم” .. جريمة تهز الأردن: هكذا قُتلت امرأة على يد 2 من قريباتها

ألقى الأمن الأردني القبض على امرأتين تورطتا بقتل قريبة لهما قبل أسبوع .

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردني إنه بتاريخ الـ ٢٥ فبراير الماضي، وصلت جثة امرأة الى احدى المستشفيات في العاصمة الاردنية عمان، أثبت الطب الشرعي وجود اعتداء وعنف على جسدها.

وأوضح الناطق أنه تم الاشتباه بامرأتين تربطهما علاقة نسب مع المجني عليها، وتم القاء القبض عليهما.

وخلال التحقيقات اعترفتا بقيامهما بالجريمة، على إثر خلاف حصل بينهما وبين المجني عليها أثناء وجودهما في منزلها، فقامتا بضربها وخنقها وغادرن المكان فور الاغماء على المجني عليها.

وتم تحويل المتهمتين إلى مدعي عام الجنايات الكبرى، وتم ايقافهما ١٥ يوماً على ذمة التحقيق.