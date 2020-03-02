وافد يهين العملة العمانية بأومر إماراتيين
وافد يهين العملة العمانية بأومر إماراتيين
Videoالهدهد

فيديو يُظهر حقد الإماراتيين .. “شاهد” كيف اجبروا وافداً على إهانة العملة العمانية وهم يضحكون

كتب وطن
0

وثق إماراتي بمقطع فيديو إجباره وافداً من جنسية آسيوية على إهانة وازدراء ، الأمر الذي أثار غضب عُمانيين بمواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر الكاتب العُماني البارز عباس المسكري، عبر حسابه في “تويتر”، فيديو، يُظهر وافداً في ، ومعه في المركبة إماراتيون لم يظهروا في المشهد، وقد أجبروه على إهانة العملة العُمانية وتمزيقها بينما همّ يصورّون ويضحكون .

وفي تعليقه على الحادثة، قال “المسكري”: “عندما يصل الخصام إلى فجور،، نقول قبحكم الله أنتم من تسعون إلى تفتيت المنطقة، غباء ما بعده غباء، غدا يتصالح الساسة وتعود علاقتهم وانتم ماذا سيكون وضعكم حينها”.

وعبّر مغرّدون عُمانيون عن استهجانهم وغضبهم من تعمّد الإماراتيين إجبار الوافد على الإساءة للعملة العُمانية خاصةً وأن صورة السلطان الراحل قابوس بن سعيد عليها .

ويأتي تداول هذا المقطع تزامناً مع انتشار فيديو لمواطن إماراتي أساء فيه لعلم السلطنة، واعتبره العُمانيون إهانة لهم غير مقبولة مستنكرين وقاحته.

ويظهر المقطع الذي نشره عُمانيون بتويتر المواطن الإماراتي وهو يوثق بالفيديو الدول المشاركة ببطولة الفروسية في السباق الذي أقيم على مضمار العين الاماراتي، بعد أعلام هذه الدول والإشارة إليها.

وبدأ الشاب الإماراتي بذكر علم ثم والبحرين، وعندما وصل لعلم سلطنة عُمان تجاهله قائلا:”ما أدري شو علم هذا” واستكمل ذكر أعلام الدول الأخرى المشاركة.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

سويسرا الخليج تنهار فعلاً.. ملاك الفنادق في دبي يخططون لإغلاقها مؤقتاً والأزمة تتفاقم

الهدهد

كورونا يشل دبي ويعمق أزمتها الاقتصادية.. اتجاه لتعطيل الدراسة والسلطات تصدر بيانا…

الهدهد

المصائب لا تأتي فرادى.. كورونا يدمر ما تبقى من اقتصاد الإمارات المُنهك والقادم لا…

تقارير

هل قُتلت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد وما علاقة الأميرة هيا بنت الحسين بالأمر؟!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.