فيديو يُظهر حقد الإماراتيين .. “شاهد” كيف اجبروا وافداً على إهانة العملة العمانية وهم يضحكون

وثق إماراتي بمقطع فيديو إجباره وافداً من جنسية آسيوية على إهانة وازدراء العملة العمانية، الأمر الذي أثار غضب عُمانيين بمواقع التواصل الإجتماعي.



ونشر الكاتب العُماني البارز عباس المسكري، عبر حسابه في “تويتر”، فيديو، يُظهر وافداً في دبي، ومعه في المركبة إماراتيون لم يظهروا في المشهد، وقد أجبروه على إهانة العملة العُمانية وتمزيقها بينما همّ يصورّون ويضحكون .

عندما يصل الخصام إلى فجور،، نقول قبحكم الله أنتم من تسعون إلى تفتيت المنطقة، غباء ما بعده غباء، غدا يتصالح الساسة وتعود علاقتهم وانتم ماذا سيكون وضعكم حينها pic.twitter.com/vsdoRhLius — صوت الحق العماني (@soudsalim6) March 2, 2020

وفي تعليقه على الحادثة، قال “المسكري”: “عندما يصل الخصام إلى فجور،، نقول قبحكم الله أنتم من تسعون إلى تفتيت المنطقة، غباء ما بعده غباء، غدا يتصالح الساسة وتعود علاقتهم وانتم ماذا سيكون وضعكم حينها”.

وعبّر مغرّدون عُمانيون عن استهجانهم وغضبهم من تعمّد الإماراتيين إجبار الوافد على الإساءة للعملة العُمانية خاصةً وأن صورة السلطان الراحل قابوس بن سعيد عليها .

لقد جن القوم — الإمبراطور (@j3r8l7xi9f7fj3i) March 2, 2020

عندما يضيع المسئول القانون هكذا يكون الحال ايش نرتجي من الحتحاته الا الفعل الشائن لانه المسئول بنفسه اصبح حتحاته — مريف (@thabia11) March 2, 2020

بإمكاننا فعل ذلك بالدراهم الشيطانية ولكن تأبى نفوسنا الانحطاط لأخلاق #التائهون_في_الأرض — في رحاب الوطن (عمان) 2 (@pCG7XDXP7HJ1ib8) March 2, 2020

حسبي الله ونعم الوكيل عليهم — a, m, a🏵️ (@aA_Mm_56) March 2, 2020

لم يكتفوا بالمجنسين حتى الوافدين



عجنتم من طينة الأبالسة والشياطين قبحكم الله وقبح حكومتكم — 🇴🇲 حسن العجمي 🇴🇲 (@OmaniEmpire) March 2, 2020

ويأتي تداول هذا المقطع تزامناً مع انتشار فيديو لمواطن إماراتي أساء فيه لعلم السلطنة، واعتبره العُمانيون إهانة لهم غير مقبولة مستنكرين وقاحته.

ويظهر المقطع الذي نشره عُمانيون بتويتر المواطن الإماراتي وهو يوثق بالفيديو الدول المشاركة ببطولة الفروسية في السباق الذي أقيم على مضمار العين الاماراتي، بعد أعلام هذه الدول والإشارة إليها.



وبدأ الشاب الإماراتي بذكر علم السعودية ثم الإمارات والبحرين، وعندما وصل لعلم سلطنة عُمان تجاهله قائلا:”ما أدري شو علم هذا” واستكمل ذكر أعلام الدول الأخرى المشاركة.