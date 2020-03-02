فيديو صادم هز مواقع التواصل.. “شاهد” مصرية تستغيث من جارها الضابط صاحب النفوذ بدولة السيسي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بفيديو صادم لسيدة مصرية تستغيث بالمواطنين عبر مقطع صورته ونشرته، تقول فيه إن جارها الضابط صاحب النفوذ حبسها بشقتها هي وأولادها وقطع عنها الكهرباء إثر خلاف بينهما واستأجر بلطجية للاعتداء عليها.

وظهرت السيدة المصرية في المقطع الذي انتشر على نطاق واسع ونشره أيضا الإعلامي المصري المعروف عمرو عبدالهادي، وهي تبكي وتشرح أن ضابطا يدعى احمد صبري درويش وأخوه رئيس قسم أكتوبر يحبسانها في بيتها هي وأولادها بعد أن قطع عنها الكهرباء واغلق باب العمارة بالقفل.

الضابط احمد صبري درويش و اخويه رئيس قسم اكتوبر يحبسان مصرية في بيتها و يقطع عنها الكهرباء و يقفل عليها باب البيت بالجنزير و جايب لها بلطجيه قاعدين للاعتداء عليها و الشرطة مش عايزه تنجدها عشان الباشا ضابط

دولة #السيسى اوسخ من داعش

واخده المصريات سبايا لا عندهم عرض و لا شرف pic.twitter.com/zQJviSN5HT — AMR ABD ELHADY || عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) March 1, 2020

وتابعت السيدة أن الضابط استأجر بلطجية ووضعهم أسفل المنزل للاعتداء عليها في حالة الخروج، ووثقت كل ذلك بالفيديو الذي أظهر أيضا رجلي أمن بأسلحة مع البلطجية.

واختتمت المواطنة المصرية حديثها مطالبة كل من يشاهدها بنشر الفيديو وإبلاغ الشرطة لإنقاذها وأولادها من بطش الضابط المتجبر المستقوي بنفوذه وسلطته.

وتابعت: “أنا مش قادرة أتصرف، كل ما بتصل للنجدة الضابط بيجي وأول ما يقولهم معاكم العميد أحمد صبري درويش بيمشوا، احنا مقطوع عننا الكهربا وسارقين العداد، ولا معانا أكل ولا شرب، يا ريت حد ينقذنا”.

وكانت مجلة “فورين بوليسي” الامريكية وصفت حكم عبدالفتاح السيسي بأنه أسوأ من حكم حسني مبارك، في مقال نشرته لباحثين أميركيين بمشروع ديمقراطية الشرق الأوسط، قالا فيه إن السيسي يجلب شكلا جديدا من الاستبداد إلى مصر.

وأشار الباحثان آمي هوثورن وأندرو ميلر إلى أن استنزاف السياسة الداخلية لواشنطن وإرهاقها بمشاكل الشرق الأوسط ورضاها عن استقرار الحلفاء العرب، أمور جعلتها تتوقف عن الاهتمام بمصر.

ونبّها إلى أن شيئا ينذر بالخطر يحدث في أكثر الدول العربية اكتظاظا بالسكان والشريك الأمني الرئيسي للولايات المتحدة، وهو أن السيسي يدفع مصر نحو استبداد أكبر بكثير مما فعله الرئيس القوي حسني مبارك، واعتبرا أن ذلك يرسخ مزيدا من عدم الاستقرار في المنطقة التي شهدت بالفعل الكثير منه.

ومضيا إلى القول إنه بعد أن أصبح السيسي رئيسا عقب الإطاحة بالحكومة المنتخبة بحرية، تبنت مصر دستورا به بعض الضمانات الرسمية للحقوق والضوابط المتواضعة للسلطة الرئاسية. وكانت هذه علامة، كما زعم السيسي ومؤيدوه أشد حماسة، أنه كان يعيد الديمقراطية، لكنه قضى السنوات القليلة الماضية يتجاهل ذلك الدستور ويعزز سلطته ويلاحق بشراسة خصومه الإسلاميين وأي شخص آخر يشكك في حكمه.

ورغم الأنظمة المستبدة التي تركز السلطة في شخصية واحدة قد تبدو متحملة، وخاصة عندما تكون هذه الشخصية مدعومة من الجيش مثل السيسي، فإنها تكون أكثر عرضة لانهيار فوضوي مقارنة بأنواع الأنظمة الأخرى.