عمر الرزاز يتجوّل في مستشفى الأمير حمزة الذي حُجِرَ فيه على أول أردني مُصاب بـ”كورونا”

نظّم رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز الإثنين زيارةً مفاجئة لمستشفى الأمير حمزة للإطلاع على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة لمنع وصول فيروس “كورونا” للأردن.

رئيس الوزراء الدكتور @OmarRazzaz يطَلع على واقع الخدمات في مستشفى الأمير حمزة في زيارة مفاجئة استمع خلالها إلى إيجاز من وزير الصحة حول الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لمنع وصول فيروس "كورونا" للمملكة.#الأردن pic.twitter.com/Q5aZl0m0Jb — Prime Ministry JO (@PrimeMinistry) March 2, 2020

واللافت أن هذه الزيارة جاءت قبيل إعلان وزير الصحة الأردني سعد جابر في مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لمواطن أردني قدم من ايطاليا قبل أسبوعين، فيما يُشتبه بحالة ثانية.

وكشف الوزير أنه تم نقل المواطن المصاب إلى قسم العزل الوبائي في مستشفى الأمير حمزة.

وأوضح أن المصاب دخل إلى الأردن قبل تفعيل إجراءات الحجر على الأردنيين القادمين من إيطاليا.

وقال أنه تم إرسال فريق تقصي طبي لفحص عائلة المصاب وتطهير المنزل والتحفظ على العائلة لمدة 14 يوما في الحجر الصحي.

وأشار إلى أن سيتم تعطيل المدارس ومنع التجمعات في حال وصل عدد المصابين بالفيروس إلى 20.

وأضاف أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بإلغاء التجمعات ومن ضمنها البطولات الرياضية وتم فحص جميع القادمين للمشاركة في بطولة الملاكمة ولا إصابات لديهم.