وزير الصحة في سلطنة عمان أحمد بن محمد السعيدي
وزير الصحة في سلطنة عمان أحمد بن محمد السعيدي
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“شاهد” وزير الصحة في سلطنة عمان يكشف تطورات “هامة” على المصابين بـ”كورونا”

كتب وطن
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كشف وزير الصحة في عن أنّ حالتين من الحالات الـ6 المصابة بفيروس المستجد في السلطنة تماثلتا للشفاء.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن هناك 2367 شخصا تحت إجراءات حتى الآن من بينهم 49 شخصا بالحجر المؤسسي و2318 شخصا بالحجر المنزلي .

وأكد أنه تم تعليق إجراءات الحجر الصحي عن القادمين من سنغافورة واليابان لتطور الوضع بهما.

وأضاف أنه تطبيق الحجر الصحي مستمر لكافة القادمين من وإيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا.

وذكر بأن الوزارة نسقت مع شرطة عمان السلطانية والهيئة العامة للطيران المدني ومشغلي المطارات والموانئ والمعابر البرية لتعليق الطيران المباشر إلى كل من الصين وإيران .

وأكد أنه تم تعليق رحلات الطيران السياحي من إيطاليا.

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