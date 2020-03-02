“الزواج عندنا بالكويت مثل البطيخة”.. “شاهد” تصريحات إعلامية كويتية تفجر جدلا واسعا

أثارت الكويتية يسرا محمد ـ تعرف نفسها على أنها إعلامية ـ جدلا واسعا بتصريحاتها عن الزواج، في آخر ظهور لها على قناة ” بي بي سي عربي”.

وفي الحلقة الماضية من برنامج “دنيانا” على شاشة “بي بي سي عربي” شاركت يسرا محمد ناشطات أخريات، الحوار حول الزواج وأسباب ارتفاع معدلات الطلاق في العالم العربي.

"الزواج عندنا في الكويت مثل البطيخة"

ماذا قصدت مشاركة #دنيانا يسرا محمد من #الكويت بذلك؟#دنيانا

الحلقة الكاملة على يوتيوب عبر الرابط التالي:https://t.co/Jik9XXaPeZ pic.twitter.com/MqNhSKcCkr — بي بي سي دنيانا (@BBCdunyana) March 2, 2020

واعتبرت يسرا في حديثها الذي أحدث ضجة الزواج في الكويت مثل البطيخة، حسب وصفها التي أرادت به انتقاد طريقة الزواج في الكويت.

وقالت:”عندنا في المجتمع الكويتي الزواج مثل البطيخة، عندنا ما في خطوبة وانتي علطول لازم اعتقالات، رؤية شرعية فقط وربما كلمتين على استحياء ما عندنا خطوبة للآن”.

واثارت تصريحات الإعلامية الكويتية غضبا بين الكويتين، معتبرين ذلك إساءة للكويت وسخرية من عادات وتقاليد شعبها.

والأخت يسرا هي احدى البطيخات … الله يجبر مصابه . — علي القرني (@As_Qarni) March 2, 2020

عز الله من شاف وجيهكم عاف الزواج — يحيى الشمراني (@c7vQbDXICmLtqH6) March 2, 2020

وشارك في حلقة “دنيانا” مع الإعلامية الكويتية يسرا محمد، يشكاء كامل فنانة تشكيلية من مصر، ومنال خضر ناشطة ممثلة وثقافية من فلسطين وغيداء الرشيدي باحثة وناشطة في المجتمع المدني، إضافة إلى السيدة مرفت شاذلي من أسوان في مصر وحكايتها مع الطلاق.