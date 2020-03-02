“شاهد” الفتاة بلقيس بني هاني تُبكي الأردنيين .. ما حدث لها صادم وشقيقتها تكشف ما هو مؤلم

أطلق نشطاء أردنيون حملة تضامنية مع فتاة أردنية شابة تبيّن إصابتها بمرض السرطان بسبب أخطاء طبية –حسبما ذكرت شقيقتها- .

وفي التفاصيل، فإنّ الفتاة بلقيس بني هاني “٢٤ سنة”، خريجة هندسة كهرباء، خلال فترة دراستها بالجامعة ظهرت لها “حبة” أسفل لسانها، ولم تُعرها اهتماماً كبيراً، إلى أن بدأت تشعر بألمٍ في أسنانها.

ونتيجةً لتلك الآلام، أجرت “بلقيس” عمليات في عصب الأسنان وحشوات خاصة عند أطباء أسنان، حيث أبدوا شكوكاً في إمكانية أن يكون هناك ورماً خبيثاً، لكنّهم أخبروها لاحقاً أنه “حميد” واضطرت لإزالة الفك السفلي كاملاً .

لكنّ الصدمة ظهرت في كون الورم “خبيث” و”نادر جدا”.

وتبين أن لديها خلايا سرطانية في الرقبة والفك وخلف الرأس والحبل الشوكي.

وبعد 8 أشهر في مستشفى الحسين للسرطان، وصلت “بلقيس” لمرحلة لا يُمكنها أن تسمع أو تتحدث أو ترى.

وتقول شقيقتها عبر صفحة باسم “بلقيس” في فيسبوك: “بلقيس بتحكيلكم انه صارلها ٨ شهور بمركز الحسين وهاي النتيجه يلي وصلت الها وهي تعبانه كتير”.

وأضافت: “بلقيس كانت قبل سنتين متل بالصوره يلي مبينه فيها ملامح وجها وهلا هي متل ما انتو شايفين ملامحها عم تختفي وما في حد من الاطباء قادر يشخص حالتها الصحيه بصورة واضحه بلقيس قاعده بتنطفي شوي شوي ولازم كلنا ندعمها معنويا ونفسيا وبكل محبه”.

وقالت: “لازم الكل يشوف شو صار ببلقيس بسبب اخطاء طبيه منكرة!”.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=205274300850383&id=107092710668543&__xts__[0]=68.ARBp67Kny10_czlURyyHJCHEwwosthn9ayX8zO4wMi8lUVPM3PfHjtkEhKKwJ6joGLCqA-H4HN8c_hcvIo46fOfmUry9rW3jUhl-nwu9fAfKoNEM7PCFMupwswMgb63rKrz1wKyakelP34PoBThw-JVT0gvYVg6hwN4Gc_8neojuC4srDfojny3LXnpT0qTihaT8E2DQQ_H-Yt3Zu26l0kPay8O2aHYa8_4hpfVB62G9Yhdwrp49GoRqP7eqWH4leg68ZSslORQCtpWyErhr8aVrHZixCdrpB5_DZEJAbhqBN8IpvaHyTG04uMwkMolK4_BdVu5_wKnA_2AvsZAWhXA&__tn__=-R

وعبّر نشطاء ومغرّدون أردنيون عن تضامنهم مع “بلقيس”، داعين لها بالشفاء العاجل.

https://www.facebook.com/fedaa.aladwan.7/posts/172939277515585

بلقيسيا اللهّ إنّ بلقيس قد بَكت كثيرًا وقالت تفاصيلًا تعرفها ، و حكايا أوجعتها تُدرِكُها انت ، ، أشارت لكَ على كتفها… Posted by Ali Bani Hani on Monday, March 2, 2020

ادعو لها…بلقيس، فتاة اردنية خريجة هندسة كهرباء، عمرها ٢٤ سنة .. بلقيس بفترة دراستها بالجامعة طلعلها حبة تحت لسانها… Posted by Omar Zorba on Monday, March 2, 2020

يلاااا بنات نحنا دايما منعمل حملات استغفار لنحقق اشياء منتمناهاخلينا اليوم نعمل حمله استغفار بنيه شفاء #بلقيس_بني_هانياستغفرالله العظيم واتوب اليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته Posted by Sana Al-shamalat on Monday, March 2, 2020