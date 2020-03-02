سلطنة عمان تتخذ هذا القرار العاجل لحماية مواطنيها من فيروس كورونا

قررت سلطنة عمان عدم السماح بدخول الزائرين القادمين من الدول المنتشر فيها فيروس كورونا إلى البلاد عبر جميع منافذها.

وجاء في بيانٍ مقتضب لوزارة الخارجية العُمانية عبر تويتر: “أوضحت الجهات المعنية بأنه نظراً لازدياد حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا في بعض الدول فإن الزائرين للسلطنة من الدول المنتشر فيها المرض وكإجراء احترازي سيتعذر السماح لهم بالدخول من جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وإن كانوا محولين عبر دول أخرى، ولديهم تأشيرات سارية المفعول”.

#أوضحت_الجهات_المعنية بأنه نظراً لازدياد حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا في بعض الدول فإن الزائرين للسلطنة من الدول المنتشر فيها المرض وكإجراء احترازي سيتعذر السماح لهم بالدخول من جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وإن كانوا محولين عبر دول أخرى، ولديهم تأشيرات سارية المفعول. — وزارة الخارجية (@MofaOman) March 2, 2020

وكان وزير الصحة في سلطنة عمان أحمد بن محمد السعيدي كشف عن أنّ حالتين من الحالات الـ6 المصابة بفيروس كورونا المستجد في السلطنة تماثلتا للشفاء.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن هناك 2367 شخصا تحت إجراءات الحجر الصحي حتى الآن من بينهم 49 شخصا بالحجر المؤسسي و2318 شخصا بالحجر المنزلي .

وأكد أنه تم تعليق إجراءات الحجر الصحي عن القادمين من سنغافورة واليابان لتطور الوضع بهما.

وأضاف أنه تطبيق الحجر الصحي مستمر لكافة القادمين من الصين وإيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا.

وذكر بأن الوزارة نسقت مع شرطة عمان السلطانية والهيئة العامة للطيران المدني ومشغلي المطارات والموانئ والمعابر البرية لتعليق الطيران المباشر إلى كل من الصين وإيران .

وأكد أنه تم تعليق رحلات الطيران السياحي من إيطاليا.