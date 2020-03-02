“شاهد” سعد الفقيه يكشف ما تحاول السعودية اخفائه عن أعداد المصابين بـ”كورونا”

‏كشف المعارض السعودي البارز، الدكتور سعد الفقيه رئيس الحركة الاسلامية للاصلاح، تفاصيل جديدة حول قرار الرياض إيقاف العمرة واغلاق المسجد النبوي، بعد تفشي فيروس كورونا القاتل.

وقال الفقيه في فيديو تابعته “وطن”، إن اعداد الاصابات وصلت إلى المئات في السعودية، وهذا ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار عاجل بوقف العمرة بشكل مؤقت واغلاق المسجد النبوي، في محاولة لمحاصرة ما يحصل، منتقدا تقصير السلطات السعودية في استخدام الأنظمة.

الدكتور @saadalfagih: معلوماتي عن مئات حالات #كورونا في #السعودية، المطلوب نظام فحص شامل وليس فقط فحص الحرارة المقتصر عليه في المنافذ الحدودية #فيروس_كورونا #الحياه_تبي_منك pic.twitter.com/wTiZHXuZbp — جمانة الصانع (@jomanasane3) March 1, 2020

وأشار الفقيه الى أن المطلوب الان نظام متحضر وصارم لفحص الكورونا ولا يكفي فحص درجة الحرارة الذي كانت تقوم به السلطات السعودية، معتبرا ان النظام السعودي المتكتم على هذه المعلومات في ورطة حقيقية.

ونفت السلطات الصحة في السعودية، اليوم الاثنين، وجود أي إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، أن بلاده لم تسجل أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد “COVID-19″، مشددا على أن هذا جاء نتيجة ما اتخذته المملكة العربية السعودية من إجراءات وقائية منذ ظهور أولى حالات المرض في الصين.

وأضاف الوزير: “نتابع بدقة جميع القادمين إلى المملكة، خصوصا من الدول التي تعاني من خطورة بهذا المرض، ويتم فحص أي حالة اشتباه والتأكد من سلامتها، وحتى الآن فحصنا 298 حالة اشتباه جميعها سليمة”.

وشدد على أنه تم رفع “الاستعدادات الصحية لتعزيز الوقاية من هذا المرض، ونحن الآن في اجتماع اللجنة المشكلة من خادم الحرمين الشريفين والمكونة من 17 جهة مختلفة، لكي نعمل معا كمنظومة واحدة للوقاية من هذا المرض، وللاستعداد لا قدر الله في حالة ظهور أي حالات من هذا المرض في المملكة، وأوصي جميع المواطنين والمقيمين بالرجوع إلى وزارة الصحة في كل ما يتعلق بسبل الوقاية من المرض”.

وكانت لجنة متابعة “كورونا” بوزارة الحج والعمرة السعودية، قد أعلنت، في وقت سابق، أن الفحوصات المخبرية لم تظهر وجود أي إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة.

وأشارت اللجنة، خلال مؤتمر صحفي، إلى أنه “تم إيقاف النظام الآلي لإصدار تأشيرات العمرة، والبدء في دعم مراكز الإرشاد في مكة المكرمة والمدينة المنورة للعمل بالطاقة القصوى”، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية.

وتابعت بأنه “تم وضع خطة عمل بالتعاون مع وزارة الصحة في كافة المنافذ، استعداداً لأي طارئ متعلق بالفيروس المستجد”.

وأكدت اللجنة أنه “تم حصر وجود 469 ألف معتمر وزائر وقت إصدار قرار وقف التأشيرات، وغادر 106 آلاف معتمر منذ صدور القرار”.

وقالت اللجنة إنه “تم إنجاز المسار الإلكتروني لمعتمري دول مجلس التعاون خلال 3 ساعات فقط من سريان قرار وقف التأشيرات، وهو مخصص لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الموجودين بالمملكة، ويستثني مواطني دول المجلس الذين مضى على وجودهم في المملكة 14 يوماً متصلة ولم تظهر عليهم علامات الإصابة بالفيروس، وهؤلاء عليهم الدخول على موقع وزارة الحج والعمرة”.