خبر وفاة المنصف المرزوقي يقلب المواقع والخارجية التونسية تكشف الحقيقة
نفت وزارة الخارجية التونسي الأنباء المتداولة عن وفاة الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، مؤكدة أن هذا الخبر مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.
وكان حساب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” منسوب لوزير الخارجية التونسي نشر شائعة وفاة المنصف المرزوقي، وهو ما سارع نشطاء ومشاهير إلى نفيه.
وزارة الخارجية التونسية من جانبها نفت وجود حساب شخصي على “تويتر” للوزير نور الدين الري، وهو الحساب الذي أطلق الشائعة.
وقالت في بيان رصدته (وطن) على فيس بوك، إن جميع أنشطة الوزير المنصف المرزوقي والبيانات الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية أو مسؤوليها يتم نشرها حصرا في صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة.
وأعلن الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي اعتزال الحياة السياسية واستقالته من رئاسة حزب “حراك تونس” عقب إخفاقه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.