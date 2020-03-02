خبر وفاة المنصف المرزوقي يقلب المواقع والخارجية التونسية تكشف الحقيقة

نفت وزارة الخارجية التونسي الأنباء المتداولة عن وفاة الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، مؤكدة أن هذا الخبر مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.

اود التنويه بأن الخبر غير صحيح مع خالص اعتذاري للجميع#المنصف_المرزوقي #تونس https://t.co/pk4vkNvlTU — محمد المكاحلة (@MMakahla) March 2, 2020

وكان حساب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” منسوب لوزير الخارجية التونسي نشر شائعة وفاة المنصف المرزوقي، وهو ما سارع نشطاء ومشاهير إلى نفيه.

وزارة الخارجية التونسية من جانبها نفت وجود حساب شخصي على “تويتر” للوزير نور الدين الري، وهو الحساب الذي أطلق الشائعة.

يهم إدارة الدبلوماسية العامة والإعلام بوزارة الشؤون الخارجية توضيح أن ما يتم تداوله من معلومات على حساب يحمل اسم وزير… Posted by ‎وزارة الشؤون الخارجية التونسية Ministère des Affaires étrangères Tunisien‎ on Monday, March 2, 2020

وقالت في بيان رصدته (وطن) على فيس بوك، إن جميع أنشطة الوزير المنصف المرزوقي والبيانات الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية أو مسؤوليها يتم نشرها حصرا في صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة.

وأعلن الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي اعتزال الحياة السياسية واستقالته من رئاسة حزب “حراك تونس” عقب إخفاقه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.