تغريدة مثيرة كتبها يوسف تسوري قبل عامين قد يطرد من أجلها بعد تعيينه مديراً للأخبار في “سكاي نيوز عربية”!

عينت مؤسسة “سكاي نيوز عربية”، الإعلامي يوسف تسوري مديراً للأخبار، حيث بدأ عمله رسمياً أمس الأحد الاول من مارس الجاري.

وسيتولى تسوري مسؤولية الإشراف على المحتوى والاستراتيجية التحريرية لغرفة الأخبار في “سكاي نيوز عربية”، وتعزيز نشاط وإنتاجية مكاتبها المنتشرة في مختلف دول العالم، إلى جانب المساهمة في زيادة انتشارها رقمياً، وذلك لتكريس دورها كمؤسسة إعلامية رائدة على مستوى المنطقة والعالم. حسب ما ذكر موقع “سكاي نيوز عربية”.

ويمتلك تسوري خبرة في المؤسسات الإعلامية الدولية تزيد عن 23 سنة، منذ أن عمل في منتصف التسعينيات مُحرراً، ومُقدماً لنشرات الأخبار بإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية.

وبعد ذلك التحق في عام 2002 بمجموعة MBC مقدماً للأخبار ثم رئيس تحرير للنشرات، وفي عام 2010 انتقل تسوري إلى باريس، حيث عُين رئيسا للتحرير في قناة فرانس 24، قُبيل انطلاق بثها على مدار 24 ساعة.

وعلق الاعلامي الفلسطيني جمال ريان، مذيع قناة الجزيرة القطرية على التعيين الجديد للاعلامي البارز، مرفقاً تغريدة قديمة لتسوري هاجم فيها قتلة جمال خاشقجي الصحفي السعودي الذي قتل في مقر قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من اكتوبر 2018.

وجاء في تغريدة تسوري حسب ما أطلعت “وطن” ما نصه :” لعنة #جمال_خاشجقي ستطارد قاتليه إلى الأبد “، وهو ما دفع جمال ريان للسخرية قائلاً :” هل ستمضي مع المنصب الجديد ؟!

لعنة #جمال_خاشجقي ستطارد قاتليه إلى الأبد pic.twitter.com/oL7jwmdkOh — يوسف تسوري Youssef T (@youssefTsouri) October 16, 2018

أعلنت مؤسسة "سكاي نيوز عربية"، الأحد، تعيين الإعلامي يوسف تسوري مديراً للأخبار، ابتداء من الأول من مارس المقبل ، ولكن ماذا عن هذه التغريدة ، هل ستمضي مع المنصب الجديد ؟ #الامارات #السعوديه #الخليج https://t.co/BdIRTM69Hn — جمال ريان (@jamalrayyan) March 2, 2020

مغردون سخروا من تسوري، وحثوه على عدم حذف التغريدة بعد المنصب الجديد الذي تولاه في إدارة غرفة أخبار سكاي نيوز عربية التي تدار من الامارات.

انتظر قليلاً وستنسب هذي التغريده لك وبأنك مفبركها — قطري وشيخي تميم (@qatari_2017) March 2, 2020