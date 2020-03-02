“شاهد” بوق من أبواق السيسي يهاجم الكويت بوقاحة ويستهزأ بمسؤوليها بعد منعها دخول المصريين لأراضيها

شن الإعلامي المصري المقرب من نظام السيسي نشأت الديهي، هجوما عنيفا على الكويت بسبب قرار الحكومة الكويتية منع دخول المصريين مؤقتا للبلاد خوفا من فيروس كورونا عقب ظهور حالات حاملة للفيروس في دول أوروبية قادمة من مصر.

وخرج “الديهي” أمس في حلقة برنامجه بـ”الورقة والقلم” على شاشة قناة “ten” الفضائية، يهاجم الكويت ويصف قراراها بالخطأ والغير مبرر.

لم اشاهد اوقح من بعض الاعلام المصري اللي مو عاجبهم قرار #الكويت

اجهزة الدولة لهم حريّة بالقرارات

مذيع مصري يتكلم بستهزاء واستعلاء على الكويت

امارة الكويت عندهم ٤٥ حالة

والسبب ان الكويت اوقفت الفيز التجارية

تفضلوا يا اهل الكويت سمعوا شنو يقول… pic.twitter.com/kHiYai3ssn — المغردة الكويتية (@lawyer7707) March 2, 2020

وتابع مستهزأ بالمسؤولين في الكويت:”حاجة تغيظ انتوا عندكوا 45 حالة إصابة بكورونا ومصر مفيهاش ولا حالة”

وأمس، الأحد، أوقفت وزارة الداخلية الكويتية إصدار جميع أنواع التأشيرات للمصريين “حتى إشعار آخر”، ضمن الخطط الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا المستجد”، وتبعها في ذلك دولة قطر التي أعلنت قرارا مماثلا.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصادر أمنية كويتية وصفتها بالمُطلعة قولها: “من لديهم إقامات داخل البلاد (الكويت) من المصريين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد”.

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وأشارت إلى أن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء كانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، ووقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف “تأشيرات العمل”.

وأوضحت المصادر أن “عدد الدول المشمولة بالقرار ارتفع إلى 8 دول، وهي مصر وإيران والعراق والصين وهونغ كونغ وكوريا وتايلاند وإيطاليا”.

وارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا الجديد في الكويت إلى 46 حالة، غالبيتهم العُظمى لأشخاص عائدين من إيران.