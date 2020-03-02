السعودية تعلن اول اصابة بفيروس كورونا
السعودية تعلن اول اصابة بفيروس كورونا
الهدهد

بعد خروج الوضع عن السيطرة .. السعودية تضطر لكشف الحقيقة عن وصول كورونا إليها

كتب وطن
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اضطرت بعد الضغط وخروج الأمر عن سيطرتها للتخلي عن حالة الكتمان بشأن وصول القاتل للمملكة، وأعلنت رسميا ظهور إصابات إيجابية بالبلاد.

وفي هذا السياق أعلنت وزارة الصحة السعودية، الإثنين، عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس الجديد Covid-19 لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إنه في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى في الحال، للكشف على المواطن، وأخذ عينة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس.

وكان المعارض السعودي البارز، الدكتور سعد الفقيه رئيس الحركة الاسلامية للاصلاح، ‏كشف تفاصيل جديدة حول قرار الرياض إيقاف واغلاق ، بعد تفشي كورونا القاتل.

وقال الفقيه في فيديو تابعته “وطن”، إن أعداد الإصابات وصلت إلى المئات في السعودية، وهذا ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار عاجل بوقف العمرة بشكل مؤقت وإغلاق المسجد النبوي، في محاولة لمحاصرة ما يحصل، منتقدا تقصير السلطات السعودية في استخدام الأنظمة.

وأشار الفقيه الى أن المطلوب الان نظام متحضر وصارم لفحص الكورونا ولا يكفي فحص درجة الحرارة الذي كانت تقوم به السلطات السعودية، معتبرا ان النظام السعودي المتكتم على هذه المعلومات في ورطة حقيقية.

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