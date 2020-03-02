عبد الله النفيسي
عبد الله النفيسي
الهدهد

بسبب فيروس كورونا في الكويت .. المفكر عبدالله النفيسي يدعو الكويتيين لهذا الأمر

كتب وطن
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دعا المفكر الكويتيين إلى ما أسماه “فترة صمت” على للإمتناع عن التغريد حول فيروس .

وطالب “النفيسي” في تغريدةٍ له بـ”تويتر” رصدتها “وطن” بترك المجال للمسؤولين في وزارة الصحة الكويتية يتصرفون بهدوء ودون ضغط عليهم كما هو الحال الآن.

واعتبر أنّ هذا الضغط وإشاعات الطابور الخامس يولِّد الارتباك في القرار . حسب قوله

والإثنين، أعلن وزارة الصحة الكويتية اكتشاف 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا لقادمين من إيران، يرتفع عدد الحالات إلى 56 مصاباً، وجميعهم يخضعون لعلاج طبي مكثف في المستشفى المخصص لذلك.

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