بسبب فيروس كورونا في الكويت .. المفكر عبدالله النفيسي يدعو الكويتيين لهذا الأمر

دعا المفكر الكويتي عبدالله النفيسي الكويتيين إلى ما أسماه “فترة صمت” على تويتر للإمتناع عن التغريد حول فيروس كورونا.



وطالب “النفيسي” في تغريدةٍ له بـ”تويتر” رصدتها “وطن” بترك المجال للمسؤولين في وزارة الصحة الكويتية يتصرفون بهدوء ودون ضغط عليهم كما هو الحال الآن.



واعتبر أنّ هذا الضغط وإشاعات الطابور الخامس يولِّد الارتباك في القرار . حسب قوله

من المفيد -أظن-أن نتفق نحن الكويتيون على ( فترة صمت) في تويترونمتنع عن التغريد حول كوروناوندع المسؤولين في وزارة الصحه يتصرفون بهدوء ودون ضغط عليهم كما هو الحال الآن . هذا الضغط وإشاعات الطابور الخامس يولِّد الارتباك في القرار . والله أعلم . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) March 2, 2020

والإثنين، أعلن وزارة الصحة الكويتية اكتشاف 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا لقادمين من إيران، يرتفع عدد الحالات إلى 56 مصاباً، وجميعهم يخضعون لعلاج طبي مكثف في المستشفى المخصص لذلك.