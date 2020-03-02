الكاتبة نورا المطيري
الكاتبة نورا المطيري
الهدهد

مكتب الاتصال الحكومي في دبي يتنصل من “هبل” الكاتبة نورا المطيري بعد فضيحة كورونا القطرية!

كتب خاص "وطن"
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تنصل مكتب الاتصال الحكومي في ، من الكاتبة ، الكاتبة في صحيفة الاماراتية الشهيرة، بعد تغريدتها المثيرة للجدل والتي زعمت خلالها أن زرعت فيروس في الصين!!

وقال مكتب الاتصال الحكومي الاماراتي حسب ما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، إن الكاتبة نورا المطيري (التي ادعت ان #قطر زرعت الكورونا في الصين لافشال بداية رؤية ٢٠٣٠ واكسبو دبي) ليست موظفة في صحيفة البيان بل تكتب أعمدة بالقطعة ولا تمثل رأي الصحيفة الصادرة في دبي.

وأرجعت الكاتبة السعودية نورا المطيري مزاعمها إلى أن قطر تهدف من وراء ذلك ضرب العام 2020 الذي كان معدا له بدء تحقيق رؤية السعودية 2030 ودبي اكسبو 2020 ونهاية الخلافة العثمانية وتحقيق اتفاق الرياض وعودة السلام للشرق الأوسط، حسب زعمها.

وقوبلت تغريدة الكاتبة السعودية بسخرية واسعة من قبل السعوديين أنفسهم الذين طالبوها باحترام عقولهم.

وكانت وزارة الصحة القطرية أكدت، الأحد، تسجيل حالتين جديدتين بفيروس “كورونا” لمواطنين ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى ثلاثة في عموم البلاد.

الوزارة القطرية أوضحت في بيان لها أن “الإصابتين الجديدتين تعودان إلى مواطنين قطريين من ضمن المواطنين الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران الخميس الماضي”.

وأضاف البيان أنه “تم إدخال المصابين إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهم في حالة صحية مستقرة”.

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