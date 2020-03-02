مكتب الاتصال الحكومي في دبي يتنصل من “هبل” الكاتبة نورا المطيري بعد فضيحة كورونا القطرية!

تنصل مكتب الاتصال الحكومي في دبي، من الكاتبة السعودية نورا المطيري، الكاتبة في صحيفة البيان الاماراتية الشهيرة، بعد تغريدتها المثيرة للجدل والتي زعمت خلالها أن قطر زرعت فيروس كورونا في الصين!!

وقال مكتب الاتصال الحكومي الاماراتي حسب ما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، إن الكاتبة نورا المطيري (التي ادعت ان #قطر زرعت الكورونا في الصين لافشال بداية رؤية ٢٠٣٠ واكسبو دبي) ليست موظفة في صحيفة البيان بل تكتب أعمدة بالقطعة ولا تمثل رأي الصحيفة الصادرة في دبي.

مكتب الاتصال الحكومي في #دبي: الكاتبة نورا المطيري (التي ادعت ان #قطر زرعت الكورونا في الصين لافشال بداية رؤية ٢٠٣٠ واكسبو دبي) ليست موظفة في صحيفة البيان بل تكتب أعمدة بالقطعة ولا تمثل رأي الصحيفة الصادرة في #دبي – أسوشيتد برس — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) March 2, 2020

وأرجعت الكاتبة السعودية نورا المطيري مزاعمها إلى أن قطر تهدف من وراء ذلك ضرب العام 2020 الذي كان معدا له بدء تحقيق رؤية السعودية 2030 ودبي اكسبو 2020 ونهاية الخلافة العثمانية وتحقيق اتفاق الرياض وعودة السلام للشرق الأوسط، حسب زعمها.

أعتقد أن تركيبة ونشر فيروس #كورونا قطرية بامتياز.. وأن الدوحة دفعت مليارات لزراعة هذا الفيروس المخيف في الصين، بهدف ضرب العام 2020 الذي كان معدا له بدء تحقيق رؤية السعودية 2030 ودبي اكسبو 2020 ونهاية الخلافة العثمانية وتحقيق اتفاق الرياض وعودة السلام للشرق الأوسط.#قطر_هي_كورونا — نورا المطيري (@Noura_Almoteari) March 1, 2020

وقوبلت تغريدة الكاتبة السعودية بسخرية واسعة من قبل السعوديين أنفسهم الذين طالبوها باحترام عقولهم.

وكانت وزارة الصحة القطرية أكدت، الأحد، تسجيل حالتين جديدتين بفيروس “كورونا” لمواطنين ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى ثلاثة في عموم البلاد.

الوزارة القطرية أوضحت في بيان لها أن “الإصابتين الجديدتين تعودان إلى مواطنين قطريين من ضمن المواطنين الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران الخميس الماضي”.

وأضاف البيان أنه “تم إدخال المصابين إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهم في حالة صحية مستقرة”.