الحجر الصحي فيي مستشفى البشير
الحجر الصحي فيي مستشفى البشير
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أمر خطير في الأردن .. كيف سُمح لعائد من إيطاليا بالخروج من الحجر الصحي لـ”كورونا”؟

كتب وطن
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أثارت “وثيقة” عرضت ضمن برنامج تلفزيوني في الأردن خاصة بالمحجور عليهم بسبب جدلاً واسعاً .

وبحسب الوثيقة التي عرضها برنامج “” عبر فضائية “” الأردنية، فهي صادرة عن وزارة الصحة الأردنية.

الخالدي يكشف وثيقة خروج المحجور عليهم في البشير قبل انقضاء الحجر واسحق ينفي

الخالدي يكشف وثيقة خروج المحجور عليهم في البشير قبل انقضاء الحجر واسحق ينفيالتفاصيل: https://royanews.tv/news/207250

Posted by ‎Roya News – رؤيا الإخباري‎ on Sunday, March 1, 2020

وتشير الوثيقة لتعهد يقوم بتوقيعه الشخص المحجور عليه، أن يخرج ولكن بشرط أن يعود فور شعوره بأي أعراض مرض المستجد.

ونفى مسئول ملف كورونا في وزارة الصحة الأردنية الدكتور عدنان إسحاق صحّة هذه الوثيقة.

وأكد أن الوثيقة لم تصدر إطلاقاً عن وزارة الصحة الأردنية، وسط تساؤل شديد منه عن مصدر هذه الوثيقة، واتهامه بأنها من الممكن أن تكون مزوّرة أيضاً وليست صحيحة.

مقدم البرنامج محمد الخالدي أكّد صحّة الوثيقة التي يقول إنه تم التوقيع عليها من قبل أحد الوافدين من إيطاليا وبالفعل خرج من ،.

وشدد المذيع على وجوب تحقيق الوزارة في تلك الوثيقة.

وأوضح إسحاق أنه تم حجز جناحين من أحد الفنادق في عمان، للحجر الصحي على الأشخاص الذين يُراد التأكد من سلامتهم من كورونا، والعائدين من خارج الأردن.

من جهته، قال د.خالد أبو رمان خبير الأوبئة الأردني، إنّه هناك احتمالية لوصول كورونا إلى المملكة في أي وقت.

واعتبر أن تأخر وصول المرض إلى الأردن مفيدٌ جداً، لأن العالم مقبلٌ بكل الأحوال على اكتشاف علاج للفيروس في أي وقت.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية مساء الأحد الحجر على 11 حالة جديدة قدمت إلى الأردن من مناطق ينتشر فيها الفيروس، للتأكد من سلامتهم من كورونا.

ووصل العدد الكلي للحالات التي دخلت الحجر الصحي في الأردن منذ بداية الأزمة (204) حالة.

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