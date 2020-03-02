أمر خطير في الأردن .. كيف سُمح لعائد من إيطاليا بالخروج من الحجر الصحي لـ”كورونا”؟

أثارت “وثيقة” عرضت ضمن برنامج تلفزيوني في الأردن خاصة بالمحجور عليهم بسبب فيروس كورونا جدلاً واسعاً .

وبحسب الوثيقة التي عرضها برنامج “نبض البلد” عبر فضائية “رؤيا” الأردنية، فهي صادرة عن وزارة الصحة الأردنية.

وتشير الوثيقة لتعهد يقوم بتوقيعه الشخص المحجور عليه، أن يخرج ولكن بشرط أن يعود فور شعوره بأي أعراض مرض كورونا المستجد.

ونفى مسئول ملف كورونا في وزارة الصحة الأردنية الدكتور عدنان إسحاق صحّة هذه الوثيقة.

وأكد أن الوثيقة لم تصدر إطلاقاً عن وزارة الصحة الأردنية، وسط تساؤل شديد منه عن مصدر هذه الوثيقة، واتهامه بأنها من الممكن أن تكون مزوّرة أيضاً وليست صحيحة.

مقدم البرنامج محمد الخالدي أكّد صحّة الوثيقة التي يقول إنه تم التوقيع عليها من قبل أحد الوافدين من إيطاليا وبالفعل خرج من الحجر الصحي،.

وشدد المذيع على وجوب تحقيق الوزارة في تلك الوثيقة.

وأوضح إسحاق أنه تم حجز جناحين من أحد الفنادق في عمان، للحجر الصحي على الأشخاص الذين يُراد التأكد من سلامتهم من كورونا، والعائدين من خارج الأردن.

من جهته، قال د.خالد أبو رمان خبير الأوبئة الأردني، إنّه هناك احتمالية لوصول كورونا إلى المملكة في أي وقت.

واعتبر أن تأخر وصول المرض إلى الأردن مفيدٌ جداً، لأن العالم مقبلٌ بكل الأحوال على اكتشاف علاج للفيروس في أي وقت.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية مساء الأحد الحجر على 11 حالة جديدة قدمت إلى الأردن من مناطق ينتشر فيها الفيروس، للتأكد من سلامتهم من كورونا.

ووصل العدد الكلي للحالات التي دخلت الحجر الصحي في الأردن منذ بداية الأزمة (204) حالة.