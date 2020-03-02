أردني يطلق زوجته
أردني يطلق زوجته
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“شاهد” أردني يحتفل بطلاق زوجته أمام المحكمة الشرعية بالكرك وهذا ما فعله!

كتب وطن
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تداولت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب، وهو يطلق ألعابا نارية بمناسبة طلاقه!

وأفيد بأن الشاب احتفل بهذه الطريقة المدوية بطلاقه قرب مبنى بالمزار الجنوبي في محافظة ، إلى الجنوب من العاصمة الأردنية عمان.

ويبدو أن الشاب رأى أن مثل هذه المناسبة، غير المفرحة في العموم، جديرة بالاحتفال، لينطق بذلك بلسان المثل القائل: وللناس فيما يعشقون مذاهب.

وفي حادثة مشابهة أوقف رئيس مركز امن “بني عبيد” بني بمحافظة اربد في الأردن، عريساً مساء الجمعة بسبب إطلاقه عيارات نارية.

وقال مصدر أمني إنّ شجاراً وقع في إحدى صالات الأفراح في اربد بين أهل العريس والعروس وامتد الشجار إلى الشارع العام، وسبقها إطلاق عيارات نارية داخل صالة الأفراح.

وأكد المصدر ان الأجهزة الأمنية سيطرت على الشجار، وألقت القبض على مطلق العيارات النارية وأوقفت العريس.

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