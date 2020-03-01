سويسرا الخليج تنهار فعلاً.. ملاك الفنادق في دبي يخططون لإغلاقها مؤقتاً والأزمة تتفاقم

كشفت مصادر إماراتية، عن أن بعض ملاك الفنادق في الإمارات، يخططون في المرحلة الحالية لإغلاقها مؤقتاً، بسبب ضعف المردود المالي، وهي الازمة التي أشارت لها الكثير من التقارير حول الانهيار الاقتصادي الذي يضرب دبي وأبوظبي الامر الذي تحاول دولة السعادة في الكثير من الاحيان نفيها.

وفي تفاصيل أكثر قال حساب “بدون ظل” الشهير على “تويتر” والذي يعرف نفسه على أنه ضابط في جهاز الامن الاماراتي، إن ضعف المردود المالي على الفندق، وارتفاع نسبة المصروفات، بالإضافة الى خشية بعض الفنادق من اصابة النزلاء بفايروس كورونا، مما سيؤثر على سمعة الفندق بشكل سلبي وسط منافسة محتدمة، الامر الذي دفعهم إلى هذا التفكير.

بعض ملاك الفنادق داخل الدولة ، يخططون

على اغلاقها مؤقتا ، بسبب ضعف المردود المالي على الفندق ، وارتفاع نسبة المصروفات

بالاضافة الى خشية بعض الفنادق من اصابة

النزلاء بفايروس كورونا ، مما سيؤثر على سمعة الفندق بشكل سلبي وسط منافسة محتدمة. — بدون ظل (@without__shadow) March 1, 2020

وكان الحساب نفسه كشف عن معلومات صادمة حول الاضرار الاقتصادية التي تعرضت لها الامارات، جراء تفشي فيروس كورونا في العالم.

وقدم حساب “بدون ظل” الشهر على تويتر حيث يتابعه أكثر 260 ألف شخص، في تغريدة رصدتها “وطن”، تفاصيل حول الاضرار التي لحقت القطاع الاقتصادي في الإمارات بسبب انتشار فيروس كورونا داخل الدولة، وايقاف عدة محطات دولية، ومنع دخول مواطنيين من بعض الدول.

وقال “بدون ظل” إن الخسائر وصلت في بعض القطاعات كما يلي..

قطاع الفنادق ١٠٠/٧٢ قطاع المواصلات ١٠٠/٦٤

قطاع الاتصالات ١٠٠/٨٥ قطاع التجزئة ١٠٠/٧٧

بسبب انتشار فيروس كورونا داخل الدولة وايقاف عدة محطات دولية ، ومنع دخول

مواطنيين من بعض الدول ، اليكم تفاصيل

خسارة بعض القطاعات

قطاع الفنادق ١٠٠/٧٢قطاع المواصلات ١٠٠/٦٤

قطاع الاتصالات ١٠٠/٨٥قطاع التجزئة ١٠٠/٧٧

واكثر تعليقات رجال الاعمال ، خسرنا موسم الصيف والشتاء معا. — بدون ظل (@without__shadow) February 29, 2020

وأشار إلى أن أكثر تعليقات رجال الأعمال في الإمارات (خسرنا موسم الصيف والشتاء معا).!

وعمق فيروس كورونا القاتل الذي وصل الإمارات جراح دبي الاقتصادية حيث تعاني من أزمة كبيرة في الأساس، لتزيد بتوقف حركة التجارة ومنع الاستيراد والتصدير من عدة دول فضلا عن تدمير القطاع السياحي بالإمارة.

كما تسبب كورونا في تعطيل أنشطة بمدارس دبي وسط اتجاه غير معلن لإلغاء الدراسة إذا اتسعت رقعة انتشار الفيروس.

وفي هذا السياق قالت هيئة المعرفة والتنمية في دبي، إنها وجهت بتعليق الأنشطة والفعاليات والرحلات المدرسية، الداخلية والخارجية، للتقليل من احتمالية انتقال عدوى “كورونا”.

وأضافت الهيئة: “نهيب بالجمهور الكريم التحقق أولاً من المعلومات عن طريق زيارة الحسابات الرسمية لهيئة المعرفة على قنوات التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء الشائعات”.

وأوضحت في تعميم، ووضعته على المدارس، أخيراً، أنه في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للتقليل من احتمالية انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد، تهيب الهيئة بجميع مؤسسات التعليم الخاص في إمارة دبي من مراكز تعليم مبكر ومدارس وجامعات الالتزام التام من اليوم وحتى إشعار آخر بإيقاف الأنشطة كافة، والتي تضم جميع الرحلات الداخلية والخارجية، والمهرجانات والمسابقات والأنشطة داخل المؤسسات التعليمية، خصوصا تلك التي تتطلب تجمع الطلبة، والفعاليات والأنشطة مع المؤسسات التعليمية أو الجهات الأخرى وفعاليات المعلمين”.

وأفادت بأن جميع الرحلات والأنشطة المخطط لها مسبقاً والتي صدرت بشأنها موافقات من الهيئة، تعتبر لاغية، مشددةً بضرورة التزام جميع المؤسسات بما ورد في التعميم، حفاظا على توفير بيئة تعليمية صحية للجميع.

وكانت بيانات رسمية كشفت عن كارثة اقتصادية تعاني منها إمارة دبي جراء الانهيار الكبير بالقطاع العقاري للإمارة.

وبحسب هذه البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد تهاوت الصفقات العقارية في الإمارة بنسبة 41 % على أساس شهري خلال يناير الماضي فقط.

هذا وبلغت القيمة الإجمالية لصفقات شراء ورهن عقارات دبي 16.7 مليار درهم (4.55 مليارات دولار) خلال يناير، مقابل 28.3 مليار درهم (7.7 مليارات دولار) في ديسمبر.

وتستبعد مؤسسات دولية أن تشهد السوق العقارية في دبي نمواً قريباً، على الرغم من استضافتها معرض “إكسبو 2020” العالمي في أكتوبر المقبل، الذي يتوقع المنظمون له أن يشهد نحو 11 مليون زائر.

وبات اقتصاد الإمارات المنهك بالأساس يعاني ضغوطا جديدة، جراء الإجراءات الاحترازية في البلاد عقب وصول فيروس كورونا ووقف حركة التبادل التجاري مع عدد من الدول فضلا عن توقف النشاط السياحي وسط حالة من الذعر.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية، أكدت أن قطاع الضيافة في دبي هو الأكثر تعرضاً للمخاطر في منطقة الخليج، بسبب قيود السفر المرتبطة بتفشي الفيروس القاتل.

ودخلت الإمارات بؤرة الخطر، حيث جاءت الأولى بين دول الخليج تسجيلاً للإصابات بالفيروس، ما دعا البحرين إلى تعليق جميع الرحلات القادمة من مطاري دبي والشارقة، بينما تتنامى المخاوف من امتداد نطاق تعليق الرحلات من قبل دول عدة في الفترة المقبلة.