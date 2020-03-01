مع تسجيل 6 إصابات بـ”كورونا” في سلطنة عمان .. هل اختفى دواء “بانادول” من الصيدليات؟

انتشر على وسائل التواصل الإجتماعي في سلطنة عمان أنباء عن اختفاء دواء “بانادول” الذي يستخدم كخافض للحرارة ومسكن للألم من الصيدليات.

بالإشارة لما يتم تداوله بوسائل التواصل الإجتماعي المختلفة من معلومات مفادها أن المنتج الدوائي المعروف باسم بندول الذي يستخدم كخافض للحرارة ومسكن للألم غير متوفر بالصيدليات الخاصة نسبه لزيادة الطلب وخاصة خلال فترة الشتاء الحالي ، pic.twitter.com/AGKeODNfvp — وزارة الصحة – عُمان (@OmaniMOH) March 1, 2020

وردّت وزارة الصحة في سلطنة عمان على تلك الأنباء بتوضيح عبر حسابها الرسمي في “تويتر” قالت فيه: “إن البندول وهو الاسم التجاري للمادة الفعالة المعروفة بإسم الباراسيتامول والذي يتوفر في السوق المحلي من عدد من الشركات الدوائية وبأسماء تجارية مختلفة سواء كان في شكل أقراص أو شراب أو تحاميل حيث لا يختلف أي من هذه الأسماء التجارية عن البندول وله نفس الإستعمالات”.

تود الوزارة التوضيح بأن البندول وهو الاسم التجاري للمادة الفعالة المعروفة بإسم الباراسيتامول والذي يتوفر في السوق المحلي من عدد من الشركات الدوائية وبأسماء تجارية مختلفة سواء كان في شكل أقراص أو شراب أو تحاميل حيث لا يختلف أي من هذه الأسماء التجاريةعن البندول وله نفس الإستعمالات — وزارة الصحة – عُمان (@OmaniMOH) March 1, 2020

وأكدت الوزارة توفر ادوية الزكام وخافضات الحرارة في المؤسسات الصحية التابعة للوزارة.

وتؤكد الوزارة توفر ادوية الزكام وخافضات الحرارة في المؤسسات الصحية التابعة للوزارة — وزارة الصحة – عُمان (@OmaniMOH) March 1, 2020

ويأتي تداول تلك الأنباء بالتزامن مع تسجيل السلطنة 6 حالات إصابة بفيروس كورونا، حيث تماثل أحدهم للشفاء التام، بينما أعراض بقية الصابين الخمسة خفيفة، فيما يخضع 1320 شخصاً من مواطنين ووافدين للحجر الصحي .