مع تسجيل 6 إصابات بـ”كورونا” في سلطنة عمان .. هل اختفى دواء “بانادول” من الصيدليات؟
انتشر على وسائل التواصل الإجتماعي في سلطنة عمان أنباء عن اختفاء دواء “بانادول” الذي يستخدم كخافض للحرارة ومسكن للألم من الصيدليات.
وردّت وزارة الصحة في سلطنة عمان على تلك الأنباء بتوضيح عبر حسابها الرسمي في “تويتر” قالت فيه: “إن البندول وهو الاسم التجاري للمادة الفعالة المعروفة بإسم الباراسيتامول والذي يتوفر في السوق المحلي من عدد من الشركات الدوائية وبأسماء تجارية مختلفة سواء كان في شكل أقراص أو شراب أو تحاميل حيث لا يختلف أي من هذه الأسماء التجارية عن البندول وله نفس الإستعمالات”.
وأكدت الوزارة توفر ادوية الزكام وخافضات الحرارة في المؤسسات الصحية التابعة للوزارة.
ويأتي تداول تلك الأنباء بالتزامن مع تسجيل السلطنة 6 حالات إصابة بفيروس كورونا، حيث تماثل أحدهم للشفاء التام، بينما أعراض بقية الصابين الخمسة خفيفة، فيما يخضع 1320 شخصاً من مواطنين ووافدين للحجر الصحي .