“شاهد” كورونا يتخطف الإيرانيين من الشوارع.. سقط فجأة على الأرض ولم يجرؤ أحدا على الاقتراب منه

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع مصور صادم للوضع في شوارع إيران، عقب تفشي فيروس كورونا القاتل وخروجه عن السيطرة ليحصد أرواح الإيرانيين على مدار الساعة.

الفيديو المتداول أظهر لحظة سقوط مواطن إيراني أرضاً مغشياً عليه بمدينة مشهد الإيرانية، حيث يُشتبه في إصابته بكورونا.

💥فيروس #كورونا منتشربشکل مکثف في الشوارع الإيرانية



📌مدینة #مشهد

المواطن سقط فی الشارع واصبح فاقد الوعی بسبب کورونا !!!



😡 نظام الملالي یخفي الحقائق عن العالم #إیران pic.twitter.com/XnuSygvnRi — MozafarⓂ️ (@mozafara1) March 1, 2020

ولم يجرؤ أحد على الاقتراب منه لمحاولة إنقاذه بأي طريقة بينما يمر الآخرين من حوله وكأن شيئاً لم يحدث خوفاً من الإصابة.

هذا ورفعت السلطات الإيرانية، الأحد، عدد الأشخاص الذين توفوا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم “كوفيد- 19” إلى 54 شخصا، لافتة إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 978.

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جاء ذلك على لسان رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، كيانوش جهانبور، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، حيث قال: “من بين الحالات التي تم فحصها خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تشخيص 385 اصابة جديدة”.

وأضاف: “من بين الاصابات الجديدة 30 اصابة في محافظة قم، و170 اصابة في طهران و28 اصابة في محافظة جيلان و44 اصابة في المحافظة المركزية و13 اصابة في محافظة اصفهان و8 اصابات في فارس و17 اصابة في خراسان الرضوية واصابتين في كرمانشاة و8 اصابات في لرستان و3 اصابات في سمنان و11 اصابة في مازندران و3 في همدان واصابتين في خراسان الجنوبية و31 في البرز و2 في هرمزكان و9 في خوزستان واصابة واحدة في سيستان وبلوجستان واخرى في ايلام واصابتين في كرمان ( لأول مرة في هذه المحافظة).

ومن بين هذه الاصابات توفي 11 منهم خلال الساعات الـ24 الماضية”، بحسب رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة الإيرانية.

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