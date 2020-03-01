“شاهد” عبدالله العذبة يُحرج دول الحصار في أقوى مقابلة على الجزيرة بعد “1000” يوم من الأزمة الخليجية

علق الإعلامي القطري الشهير، عبدالله العذبة، رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية، على مرور “1000” يوم على حصار قطر، متفاخراً بالدبلوماسية القطرية والحالة التي وصلت لها في ظل الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين على الدوحة.

وقال العذبة الذي حل ضيفاً على قناة الجزيرة في فيديو رصدته “وطن”، خلال الـ 1000 يوم على حصار قطر حاولوا عزلها وخنقها ومحاولة الاجتياح العسكري الذي علم فيها الجميع، ولكن العالم اليوم يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يبشر الناخبين بأن مايك بومبيو وزير خارجيته يغادر إلى الدوحة لحضور الاتفاق بين أميركا وهي دولة “عظمى” وبين حركة طالبان التي افتتحت مكتبها في قطر في 2013

عبدالله بن حمد العذبة: خلال الـ 1000 يوم على حصار قطر حاولوا عزلها وخنقها ومحاولة الاجتياح العسكري.. ولكن العالم اليوم يرى ترمب وهو يبشر الناخبين بأن بومبيو يغادر إلى الدوحة لحضور الاتفاق بين أميركا وهي دولة "عظمى" وبين حركة طالبان التي افتتحت مكتبها في قطر في 2013 pic.twitter.com/2YdNxM76mH — صحيفة العرب (@AlArab_Qatar) March 1, 2020

وأشار العذبة إلى أن الإمارات والسعودية، حاولتا خطف دور الوساطة بين أمريكا وطالبان، وقطر رحبت بذلك لأنه القصد هو المصلحة العامة، وأن إحلال السلام في يخدم الأمة العربية والإسلامية ومنطقة الخليج.

وقال الاعلامي القطري الشهير إن قطر وسعت من دورها السياسي بينما نحن نرى تراجعا كبيرا وفشلا سياسيا لدول الحصار.

عبدالله بن حمد العذبة: الإمارات والسعودية حاولتا خطف دور الوساطة بين أميركا وطالبان .. وقطر رحبت بذلك لأن القصد هو المصلحة العامة وأن إحلال السلام في أفغانستان يخدم الأمة العربية والإسلامية ومنطقة الخليج

– قطر وسعت من دورها السياسي بينما نرى تراجعا كبيرا وفشلا سياسيا لدول الحصار. pic.twitter.com/XbbPtIgbd1 — صحيفة العرب (@AlArab_Qatar) March 1, 2020

وزاد العذبة أن قطر لديها الان سياسة واضحة، فأعادت تموضع نفسها بعيدا عن منظومة مجلس التعاون التي تعاني من مشاكل كبيرة فرأت قطر أن تتصرف بشكل منفرد وتمارس الدور السياسي الذي تركه الآخرون ولم يعدوا يقومون به، لذا أصبح من الضروري على دولة قطر أن تقوم به.

وأشار كذلك إلى أن قطر انطلقت من حالة الدفاع عن النفس في البداية من توضيح حقيقة قرصنة وكالة الانباء القطرية، وحملة التشويه الكبرى لإقناع المواطنين في الخليج والمنطقة العربية بأن قطر تعادي الامة وتحارب هنا وهناك، ولكن اتضح للجميع الان من يدعم الارهاب والانقلابات العسكرية في وطننا العربي والتي تلاقي فشلاً كبيراً.

وقال إن الفشل الكبير الذي تقوده السعودية بات واضحاً في حربها على اليمن، فاليوم بعد انطلاق عاصفة الحزم تعود صنعاء بيد الحوثي من جديد.

عبدالله بن حمد العذبة: قطر لديها سياسة واضحة فأعادت تموضع نفسها بعيدا عن منظومة مجلس التعاون التي تعاني من مشاكل كبيرة فرأت قطر أن تتصرف بشكل منفرد وتمارس الدور السياسي الذي تركه الآخرون pic.twitter.com/crrYH9I5Sp — صحيفة العرب (@AlArab_Qatar) March 1, 2020

وأضاف العذبة :” العالم الآن يرى أن قطر هي صانع سلام في المنطقة والإقليم بينما دول الحصار هي من تقوم بالتصعيد وعدم خفض التوتر في المنطقة ورغم مرور 3 سنوات توقعنا بأن يكون هناك نضج عند صناع القرار على المستوى السياسي والإعلامي “.

عبدالله بن حمد العذبة: قطر لديها سياسة واضحة فأعادت تموضع نفسها بعيدا عن منظومة مجلس التعاون التي تعاني من مشاكل كبيرة فرأت قطر أن تتصرف بشكل منفرد وتمارس الدور السياسي الذي تركه الآخرون pic.twitter.com/crrYH9I5Sp — صحيفة العرب (@AlArab_Qatar) March 1, 2020

وحول منع وزيرة الصحة القطرية من المشاركة في مؤتمر لوزراء الصحة بالرياض قائلاً “منع وزيرة الصحة القطرية من المشاركة في قمة لوزراء الصحة في الرياض تحت منظومة مجلس التعاون بينما تشارك منتخباتهم الرياضية في قطر فهذا معناه أنهم لا يريدون حتى المساهمة في منع انتشار “كورونا”.. ومعناه أن مجلس التعاون وصل لمرحلة “صعبة جدًا”.

عبدالله بن حمد العذبة: منع وزيرة الصحة القطرية من المشاركة في قمة لوزراء الصحة في الرياض تحت منظومة مجلس التعاون بينما تشارك منتخباتهم الرياضية في قطر فهذا معناه أنهم لا يريدون حتى المساهمة في منع انتشار "كورونا".. ومعناه أن مجلس التعاون وصل لمرحلة "صعبة جدًا". pic.twitter.com/cBf7YQQ8GY — صحيفة العرب (@AlArab_Qatar) March 1, 2020

وقال إن قطر دولة تعتقد بأن استخدام منطق وقوة القانون وليس منطقة القوة والجبروت هو الحل لهذه القضايا، لافتاً إلى أن باب الحوار لإنهاء الازمة الخليجية ما زال مفتوحاً إذا أراد “الأشقاء” العودة للحوار ولكن المسار القانوني سيستمر حتى في حالة وجود حوار.