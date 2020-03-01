ضجة في عمان .. طائرتان قادمتان من إيطاليا المتفشي فيها “كورونا” تحطان في مطار صلالة
من المقرر أن يستقبل مطار صلالة في سلطنة عمان اليوم الأحد طائرتين قادمتين من مطار ميلانو في إيطاليا وعلى متنهما أكثر من 500 سائح، رغم ارتفاع عدد الإصابات وضحايا فيروس كورونا في إيطاليا.
وأثار هذا الخبر رفضاً واسعاً من قبل العُمانيين بمواقع التواصل الاجتماعيّ، مطالبين الجهات المختصة بمنع وصول الرحلتين خوفاً من أن يكون مسافرون على متن الطائرتين مصابون بفيروس كورونا .
ولم يصدر الى الان أيّ تعليق من الهيئة العامّة للطّيران المدني في سلطنة عُمان حول الطائرتين .
من جهتها، قالت وزارة السياحة العُمانية إنها تتابع عن كثب تطورات فيروس كورونا المستجد 19-covID على الصعيدين المحلي والعالمي.
ودعت الوزارة جميع المؤسسات والمنشآت العاملة بالقطاع السياحي إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للعاملين بها ومرتاديها والعمل على الالتزام بالتعليمات والتعاميم الصادرة من وزارة الصحة سعيا إلى الحد من انتشار فيروس كورونا 19-coVID.
وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا، بؤرة تفشي الوباء في القارة الأوروبية، إلى أكثر من 1000 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 29.
جدير بالذكر أن تعداد الإصابات المسجلة عالميا بفيروس كورونا المستجد حتى الآن بلغ 86986، في حين سجلت 2979 وفيات، وبلغ عدد المتعافين من المرض 42372.