ضجة في عمان .. طائرتان قادمتان من إيطاليا المتفشي فيها “كورونا” تحطان في مطار صلالة

من المقرر أن يستقبل مطار صلالة في سلطنة عمان اليوم الأحد طائرتين قادمتين من مطار ميلانو في إيطاليا وعلى متنهما أكثر من 500 سائح، رغم ارتفاع عدد الإصابات وضحايا فيروس كورونا في إيطاليا.

يستقبل مطار #صلالة، الأحد 1 مارس، رحلتين قادمتين من مطار ميلانو في #إيطاليا.#بوابة_الأخبار pic.twitter.com/F5XT1P3FFC — بوابة الأخبار | Bawabaa News (@bawabaanews) February 29, 2020

وأثار هذا الخبر رفضاً واسعاً من قبل العُمانيين بمواقع التواصل الاجتماعيّ، مطالبين الجهات المختصة بمنع وصول الرحلتين خوفاً من أن يكون مسافرون على متن الطائرتين مصابون بفيروس كورونا .

لمن يهمه الأمر في حكومتنا الرشيدة اليوم الأحد ١ مارس يستقبل مطار صلالة رحلتين قادمتين من ميلانو

من بيده القرار لوقف هذه الرحلات ولو بصفة مؤقتة حتى تستقر الأوضاع الصحية ولا نضع المواطن أمام قلق وخوف ولا يخفى عليكم وضع فيروس كورونا في إيطاليا

لابد من تحرك سريع وتحمل المسئولية https://t.co/lwQXSusc2o — hassan jaboub Alhakli (@hassanjaboub) February 29, 2020

بالرغم من الأخبار والتقارير عن تفشي مرض كورونا في ايطاليا، فالرحلات مستمرة من ايطاليا إلى صلاله ؟! لماذا لا يتم توقيف هذه الرحلات، أسوة ببقية دول العالم ، للحفاظ على مواطنيها؟

أين دور وزارة الصحة ووزارة الخارجية عن مخاطر انتشار هذا المرض من خلال السائحين؟!! — عبد الله العليان (@alaliyan1) February 29, 2020

الهيئة العامة للطيران المدني @PACAOMAN،

ووزارة الصحة @OmaniMOH ؛ لا يجد مبرر لعدم إيقاف الرحلات القادمة من إيطاليا؛ سوى عدم الاكتراث وللا مسؤولية؛ فجميع دول العالم؛ أوقفت الرحلات القادمة من الدول المنتشر فيها #كورونا!!

لماذا إلى الآن مطار #صلالة؛ مازال يستقبل رحلات إيطالية؟ ❗️ — محمد جداد (@Mohammed_Jaddad) February 29, 2020

اتمنى الي وافق دخولهم إلى صلالة من مسؤولين ان يكونوا اول من يستقبلوهم بالأحضان في مطار صلالة

لان الخدمات الطبية عندناحدث ولاحرج اذا المستشفى تدخل سليم وتطلع بكفنك منه من بكتريا وعدم النظافة فيه لان ليس هناك مراقبة من الجهات المعنية بهذاالأمر

لا نقول غير

حسبي الله ونعم الوكيل — Awadh (@Awadh17321099) March 1, 2020

يقولك فيه طايره قادمه من إيطاليا علا مطار صلاله المفروض الجهات المختصه تمنع هاذي الطايره الوصل للبلد فهاذا الوضع — CR7 (@SaedSalm6) March 1, 2020

ولم يصدر الى الان أيّ تعليق من الهيئة العامّة للطّيران المدني في سلطنة عُمان حول الطائرتين .

من جهتها، قالت وزارة السياحة العُمانية إنها تتابع عن كثب تطورات فيروس كورونا المستجد 19-covID على الصعيدين المحلي والعالمي.

ودعت الوزارة جميع المؤسسات والمنشآت العاملة بالقطاع السياحي إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للعاملين بها ومرتاديها والعمل على الالتزام بالتعليمات والتعاميم الصادرة من وزارة الصحة سعيا إلى الحد من انتشار فيروس كورونا 19-coVID.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا، بؤرة تفشي الوباء في القارة الأوروبية، إلى أكثر من 1000 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 29.

جدير بالذكر أن تعداد الإصابات المسجلة عالميا بفيروس كورونا المستجد حتى الآن بلغ 86986، في حين سجلت 2979 وفيات، وبلغ عدد المتعافين من المرض 42372.