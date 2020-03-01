صالح المغامسي على يقين: قطر ستنجب رجلاً سيخرج الاتراك من أراضيهم والاخوان لا يعرفون الاسلام!

قال الداعية السعودي، صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة بالسعودية إن السعوديين على يقين تام أن قطر في يوم من الايام ستنجب رجلاً سيخرج الاتراك من كل قطر.

وأضاف المغامسي المعروف عنه تطبيله الدائم لـ”ولي العهد السعودي” في مقابلة جرى تداولها ورصدتها “وطن” أن القطريين أبناء ملتنا وجيران لنا استقطبوا الاخوان المسلمين لتنفيذ أجندتهم. حسب قوله.

وهاهم المغامسي الاخوان المسلمين زاعماً أن هدفهم التخريب، مشيراً إلى أن الاخوان يسعون للوصول للحكم دون غيرهم وسط شعارات كاذبة متمثلة في “الاسلام هو الحل”.

بنحتل ارضك ونشرد شعبك

ونسرق خيراتك

واذا جبت حد يدافع عنك

بنخلي المطاوعه يصيرون منافقين

ويدعون لقطر انها تنجب رجل

يخرجهم من الاتراك

لا خلاص ( الاستحمار) طافح وطالع من خشومكم بعد

الوضع عندكم مزري وصعب

pic.twitter.com/dBNwGfhxXM —  سناد (@snad_974) March 1, 2020

ولفت كذلك إلى أن الاخوان المسلمين لا يعرفون “الاسلام” الذي جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.!

وكان المغامسي “طبال ابن سلمان”، قد هاجم مؤخراً الخلافة العثمانية، قائلاً :” لم تكن لبني عثمان خلافة أصلاً حتى تعود”.

وقال المغامسي المعروف عنه تطبيله الدائم لـ”ولي العهد السعودي”، في مقابلة على قناة “ام بي سي” السعودية، ” لمن ينادي بإعادة خلافة آل عثمان أو الأتراك: “لم تكن هناك خلافة حتى تعود.. كلمة خليفة هنا تقال تجاوزا يعني مجازا، والحق أن الخلفاء 4، أبوبكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم جميعا، الراشدون ولا خلافة بعدهم إلى يومنا هذا لم تقم خلافة بالمعنى الشرعي”.

هجوم المغامسي، جاء على ما يبدو بأوامر من محمد ابن سلمان، الذي دفع بالداعية السعودي عائض القرني ليهاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتركيا .

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وقال “القرني” في الفيديو إن أردوغان يُعادي السعودية ولا يناصر المسلمين .

ووصف مغردون عائض القرني بـ”تاجر الدين” بسبب انكشاف زيف مواقفه.

وردد عائض القرني الاسطوانة المشروخة عن السفارة الإسرائيلية في تركيا، متجاهلاً التطبيع الذي يقوده ولي العهد السعودي، واجتماع الملك سلمان بالحاخام الإسرائيلي “دافيد روزين” في قصره بالعاصمة الرياض ضمن وفد متعدد الأديان.

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