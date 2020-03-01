شخص يقتحم مطعما بسكين في الرياض
شخص يقتحم مطعما بسكين في الرياض
Videoحياتنا

“شاهد” مسلح بسكين يقتحم مطعماً في العاصمة السعودية وهذا ما فعله

كتب وطن
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تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شخص يحمل سكينا يهدد فيه المواطنين بداخل احد المطاعم في العاصمة .

ويُظهر مقطع الفيديو تباعد المواطنين السعوديين عن الرجل الذي يقول البعض بأنه عقليا، وقيامهم بتصويره من خلف حاجز زجاجي يحول بينهم وبينه.

واستمر ذلك الشخص بالتلويح بالسكين التي بيده مهددا المواطنين المتواجدين بالمطعم، مما اضطرهم للابتعاد عنه واستدعاء الأمن.

كما ويظهر في الفيديو انتظار المواطنين لقدوم قوات الامن السعودية للسيطرة على هذا الشخص، ولكن لم يصل للمكان سوى شرطي واحد.

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