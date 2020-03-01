“شاهد” مسلح بسكين يقتحم مطعماً في العاصمة السعودية وهذا ما فعله

تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شخص يحمل سكينا يهدد فيه المواطنين بداخل احد المطاعم في العاصمة السعودية الرياض.
ويُظهر مقطع الفيديو تباعد المواطنين السعوديين عن الرجل الذي يقول البعض بأنه مختل عقليا، وقيامهم بتصويره من خلف حاجز زجاجي يحول بينهم وبينه.
واستمر ذلك الشخص بالتلويح بالسكين التي بيده مهددا المواطنين المتواجدين بالمطعم، مما اضطرهم للابتعاد عنه واستدعاء الأمن.
كما ويظهر في الفيديو انتظار المواطنين لقدوم قوات الامن السعودية للسيطرة على هذا الشخص، ولكن لم يصل للمكان سوى شرطي واحد.
تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شخص يحمل سكينا يهدد فيه المواطنين بداخل احد المطاعم في العاصمة السعودية الرياض.