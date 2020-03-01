“شاهد” مسلح بسكين يقتحم مطعماً في العاصمة السعودية وهذا ما فعله

تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شخص يحمل سكينا يهدد فيه المواطنين بداخل احد المطاعم في العاصمة السعودية الرياض.



ويُظهر مقطع الفيديو تباعد المواطنين السعوديين عن الرجل الذي يقول البعض بأنه مختل عقليا، وقيامهم بتصويره من خلف حاجز زجاجي يحول بينهم وبينه.



واستمر ذلك الشخص بالتلويح بالسكين التي بيده مهددا المواطنين المتواجدين بالمطعم، مما اضطرهم للابتعاد عنه واستدعاء الأمن.



كما ويظهر في الفيديو انتظار المواطنين لقدوم قوات الامن السعودية للسيطرة على هذا الشخص، ولكن لم يصل للمكان سوى شرطي واحد.

فيديو

شخص في حالة غير طبيعية يحمل سكيناً ويسبب الذعر داخل مطعم البيك بـ الرياض pic.twitter.com/FWCprGh7ks — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) February 29, 2020